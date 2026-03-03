Sneak preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Γιατί ρε πατέρα;».

Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε, Τρίτη 3 Μαρτίου, στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

17ο επεισόδιο

Το γράμμα έχει αναστατώσει τον Μιχαήλο και πεπεισμένος ότι ο Νίκος έχει τα λεφτά αποφασίζει να τον παρακολουθήσει.

Όμως, θα δει κάτι που θα τον αναστατώσει για τα καλά. Από την άλλη, η Τίνα έχει κάνει μπάχαλο το σπίτι του Φώντα, ενώ η Μαλεφιτσάκη έχει βρει καταφύγιο στο σπίτι της Διαμάντως… τη στιγμή που όλοι μιλούν για την απαγωγή της.

{https://www.youtube.com/watch?v=DmJkFI9Unoo}

Παράλληλα, ο Φιλίππου, ένας μυστηριώδης άντρας, επισκέπτεται τη Βιβή στον Βούρκο, τον Νίκο στο μαγαζί του, τον Φώντα στο χωριό και συγκεντρώνει στοιχεία που θα αποβούν μοιραία για τους ήρωες…

{https://www.youtube.com/watch?v=OtOaRxbMaPU}