Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε, Τρίτη 3 Μαρτίου, στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.
17ο επεισόδιο
Το γράμμα έχει αναστατώσει τον Μιχαήλο και πεπεισμένος ότι ο Νίκος έχει τα λεφτά αποφασίζει να τον παρακολουθήσει.
Όμως, θα δει κάτι που θα τον αναστατώσει για τα καλά. Από την άλλη, η Τίνα έχει κάνει μπάχαλο το σπίτι του Φώντα, ενώ η Μαλεφιτσάκη έχει βρει καταφύγιο στο σπίτι της Διαμάντως… τη στιγμή που όλοι μιλούν για την απαγωγή της.
{https://www.youtube.com/watch?v=DmJkFI9Unoo}
Παράλληλα, ο Φιλίππου, ένας μυστηριώδης άντρας, επισκέπτεται τη Βιβή στον Βούρκο, τον Νίκο στο μαγαζί του, τον Φώντα στο χωριό και συγκεντρώνει στοιχεία που θα αποβούν μοιραία για τους ήρωες…
{https://www.youtube.com/watch?v=OtOaRxbMaPU}