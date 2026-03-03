Ο Σταύρος Σβήγκος μίλησε για την πατρότητα και τον 7,5 ετών γιο του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου, ο Σταύρος Σβήγκος όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ο γνωστός ηθοποιός, στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της πατρότητας και στον 7,5 ετών γιο του, εκφράζοντας τα βαθύτερα συναισθήματά του για το παιδί του και για τις αρετές που θα ήθελε να του χαρίσει μεγαλώνοντας.

Αρχικά, ο Σταύρος Σβήγκος, αποκάλυψε πως έγινε πατέρας στα 33 του χρόνια, δηλώνοντας πως ο ερχομός ενός παιδιού είναι ταυτόχρονο υπέροχο και τρομακτικό συναίσθημα:

«Είμαι 40 χρονών. Πατέρας έγινα 33 χρονών, είναι 7,5 χρονών ο γιος μου. Έκανα παιδάκι σχετικά νέος για την εποχή. Είναι ένα υπέροχο πράγμα που έρχεται, φοβερά τρομακτικό ταυτόχρονα. Όταν έγινα πατέρας αποκωδικοποίησα την έκφραση: όταν γίνεις γονιός θα καταλάβεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt2ck6nncp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Και συνέχισε για να εξηγήσει: «Σε μία ηλικία που έχουμε ζήσει όλη την γκάμα των συναισθημάτων έρχεται ένα συναίσθημα που δεν το έχεις ξανά βιώσει. Το «εγώ» μου τελειώνει… τελειώνουν όλα αυτά και η προτεραιότητά μου είναι αυτό. Όσο μεγαλώνουν η κάθε φάση του είναι διαφορετική. Η πατρότητα και η μητρότητα ίσον ένα, αν είσαι ένας άνθρωπος που έχεις καταλάβει τι πας να κάνεις και είσαι δοσμένος σε αυτό».

Όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές που προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει στο γιο του, ο Σταύρος Σβήγκος, τόνισε: «Θέλω να είναι ευτυχισμένος, να κάνει πράγματα που γουστάρει, να είναι ένα βοηθητικό γρανάζι στη κοινωνία και να μη γίνει ένας άνθρωπος που θα καταπατάει στάσεις και δικαιώματα άλλων ανθρώπων. Να είναι ένα ωραίο χέρι βοηθείας για τους γύρω του, να τον ενδιαφέρουν τα κοινά, να πιστεύει στον κόσμο και να γίνεται κάθε μέρα ένας καλύτερος άνθρωπος. Είμαστε υπεύθυνοι όσοι γινόμαστε γονείς για την κοινωνία του μέλλοντος. Όσα δεν μας αρέσουν στην κοινωνία είναι ωραίο να δώσουμε τα σωστά εφόδια για να τα αλλάξουν τα παιδιά μας και να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt35h8gvcnd?integrationId=40599y14juihe6ly}