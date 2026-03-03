Η Μπέσσυ Μάλφα στον καναπέ της εκπομπής «Buongiorno».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου η Μπέσσυ Μάλφα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Η γνωστή ηθοποιός, μίλησε τόσο για την επαγγελματική της δραστηριότητα, όσο και για την οικογένειά της, ενώ μεταξύ άλλων, άνοιξε την καρδιά της μιλώντας για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση και τη σχέση τους.

Μιλώντας αρχικά για τις κόρες της και το μουσικό συγκρότημα «Σκιαδαρέσες», η Μπέσσυ Μάλφα, τόνισε: «Είναι μία λέξη πολύ δύσκολη η περηφάνια, την συνδέω ότι είσαι καλύτερος, ότι περιμένεις πολλά. Μπορώ να πω ότι είμαι ευτυχισμένη γιατί κάνουν αυτό που τους αρέσει, περνούν καλά και είναι αυτές χαρούμενες. Κάνουν αυτό που αγαπούν, αυτό που πιστεύουν. Όταν αυτό έχει ανταπόκριση, φυσικά είναι μεγαλύτερη η χαρά. Υπάρχει εν μέρει αδικία αλλά θεωρώ ότι είναι μέρος της ζωής να αποκτάς εμπειρίες και να μαθαίνεις μέσα από το δίκιο, το άδικο και την αποτυχία».

Μπέσσυ Μάλφα: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η ηθοποιός απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με τον σύντροφό της Γεράσιμο Σκιαδαρέση, αποκαλύπτοντας πως με την πάροδο του χρόνου η σχέση αλλάζει, μεταβάλλεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της ζωής:

«Το ίδιο είναι, απλά μας δίνεται η δυνατότητα να σκεφτούμε ταξίδια, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα κάνουμε γιατί δουλεύουμε πολύ, αλλά τα σκεφτόμαστε πολύ. Συμβαίνει να ξανά ερωτευτείς τον άλλον. Εμείς δεν τα είχαμε χάσει κάποια πράγματα» και συνέχισε:

«Δεν ξέρω να σας πω το μυστικό, έχω απαντήσει σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι μπορεί να είναι ο θαυμασμός, μπορεί να είναι και αυτό. Ήταν πολύ δυνατός έρωτας, υπήρχε αυτό το πάθος, μιλάμε για πολύ πάθος».

Ολοκληρώνοντας, αποκάλυψε τη συμβουλή που έχει χαρίσει στα παιδιά της σχετικά με τον έρωτα και την αγάπη: «Αυτό που μπορώ να σας πω και το έχω πει στις κόρες και το γιο μου είναι ότι πρέπει να ερωτευόμαστε, να κάνουμε σχέσεις για να καταλάβουμε τι πραγματικά ερωτευόμαστε στο τέλος. Δεν είναι λάθος! Άλλα πράγματα ερωτεύεσαι όταν είσαι έφηβος, όταν είσαι νέος και όταν είσαι μεσήλικας. Στο τέλος ερωτεύεσαι κάτι άλλο που μπορεί να είναι ψυχή και σώμα μαζί, εγώ αυτό έπαθα. Ο κίνδυνος είναι να ξεχάσεις τον εαυτό σου, να ξεχάσεις ποιος είσαι, γιατί αν το ξεχάσεις, ξεχνάς και τον σύντροφό σου».

