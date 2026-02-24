Η on-air αντίδραση της Φαίης Σκορδά στο σαρδάμ του συνεργάτη της Άρη Καβατζίκη.

Η Φαίη Σκορδά υποδέχτηκε και σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, τους τηλεθεατές του «Buongiorno», ωστόσο ένα σαρδάμ από τον συνεργάτη της Άρη Καβατζίκη έφερε γέλια στο πλατό και την παρουσιάστρια.

Συγκεκριμένα, όταν ο δημοσιογράφος θέλησε να παρουσιάσει και να αναπτύξει ένα θέμα αναφορικά με τις ταινίες που έχουν γυριστεί ή πρόκειται να γυριστούν στην Ελλάδα, έκανε ένα σαρδάμ που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Θέλω να ζητήσω να μας δώσουν πλάνα από μια ταινία που έχει γαμ@#$... Αγαπηθεί!», είπε χαρακτηριστικά ο Άρης Καβατζίκης, με τη Φαίη Σκορδά να ξεσπά σε γέλια πρώτη από όλους.

Ο ίδιος, ωστόσο, φάνηκε έκπληκτος από την ατάκα του και προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από την Κατερίνα Ζαρίφη.

Παρ’ όλα αυτά, η παρουσιάστρια γελώντας ανέφερε: «Και η παρουσιάστρια, που πρέπει να είναι ψύχραιμη, γελάει πρώτη απ’ όλους… Δεν έγινε τίποτα βρε παιδιά…»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgn1tbnpoigh?integrationId=40599y14juihe6ly}