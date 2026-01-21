Με αφορμή την απουσία του Ανδρέα Μικρούτσικου από το πλατό της εκπομπής, «Buongiorno» το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, η Φαίη Σκορδά, αναφέρθηκε σε ορισμένα αρνητικά σχόλια που γράφονται για τον συνεργάτη της.
Ειδικότερα, η γνωστή παρουσιάστρια υπερασπίστηκε ανοιχτά τον Ανδρέα Μικρούτσικο, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους της απουσίας του, ενώ χαρακτήρισα «πικρόχολα» τα σχόλια στα οποία αναφέρθηκε:
«Επειδή κάνει κακό καιρό και είχε μια αδιαθεσία, ο Ανδρέας μας λείπει και ήθελα να πω και κάτι. Επειδή διαβάζω κάποια πράγματα πικρόχολα και κακά και με πήρε και η μαμά μου και με ρώτησε, ο άνθρωπος είναι λίγο αδιάθετος αυτές τις μέρες. Αύριο, μεθαύριο θα είναι εδώ μαζί μας. Δηλαδή, εντάξει… ντροπή. Όλοι μας τον αγαπάμε πάρα πολύ».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfu5xp8p4j5t?integrationId=40599y14juihe6ly}
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά, απουσίαζε σήμερα από την εκπομπή για δεύτερη ημέρα μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα, τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την παρουσιάστρια on air.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dfshf0eyl7dt?integrationId=40599y14juihe6ly}