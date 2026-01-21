Η απάντηση που έδωσε η Φάιη Σκορδά στα σχόλια που γράφονται για τον συνεργάτη της, Ανδρέα Μικρούτσικο.

Με αφορμή την απουσία του Ανδρέα Μικρούτσικου από το πλατό της εκπομπής, «Buongiorno» το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, η Φαίη Σκορδά, αναφέρθηκε σε ορισμένα αρνητικά σχόλια που γράφονται για τον συνεργάτη της.

Ειδικότερα, η γνωστή παρουσιάστρια υπερασπίστηκε ανοιχτά τον Ανδρέα Μικρούτσικο, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους της απουσίας του, ενώ χαρακτήρισα «πικρόχολα» τα σχόλια στα οποία αναφέρθηκε:

«Επειδή κάνει κακό καιρό και είχε μια αδιαθεσία, ο Ανδρέας μας λείπει και ήθελα να πω και κάτι. Επειδή διαβάζω κάποια πράγματα πικρόχολα και κακά και με πήρε και η μαμά μου και με ρώτησε, ο άνθρωπος είναι λίγο αδιάθετος αυτές τις μέρες. Αύριο, μεθαύριο θα είναι εδώ μαζί μας. Δηλαδή, εντάξει… ντροπή. Όλοι μας τον αγαπάμε πάρα πολύ».

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά, απουσίαζε σήμερα από την εκπομπή για δεύτερη ημέρα μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα, τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την παρουσιάστρια on air.

