Εισήχθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο Πασχάλης Τερζής εισήχθη σήμερα το πρωί στις 5:30, σύμφωνα με την εκπομπή Super Katerina, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με αναπνευστικά προβλήματα, συνοδεία της γυναίκας του και κοντινού τους φίλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρέθηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, όπου πήρε τις απαραίτητες οδηγίες και βοήθειες, έκανε εξετάσεις και μετά από λίγες ώρες επέστρεψε στο σπίτι του.

Ο μεγάλος τραγουδιστής σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει, μετά από πολύ μεγάλο διάστημα απουσίας, ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει για τον ίδιο ο Χρήστος Νικολόπουλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfu4aszi0no1?integrationId=40599y14juihe6ly}