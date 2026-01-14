Κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες το νέο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου, με τη μοναδική ερμηνεία του Πασχάλη Τερζή.

Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Πασχάλης Τερζής επιστρέφει έπειτα από πολλά χρόνια απουσίας, με μια συνεργασία η οποία θα ενθουσιάσει το κοινό. Ο σπουδαίος τραγουδιστής ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Χρήστο Νικολόπουλο, υπογράφοντας ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2025 αποκάλυψε τη συνεργασία τους, δημοσιεύοντας στο TikTok φωτογραφίες από τις κοινές τους στιγμές στο στούντιο. Οι δύο καλλιτέχνες εμφανίζονται χαμογελαστοί, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει χιλιάδες likes και θετικά σχόλια από θαυμαστές που ανυπομονούν να ακούσουν τη νέα δουλειά τους.

Όπως ανέφερε ο καταξιωμένος συνθέτης, το τραγούδι είναι πλέον έτοιμο και θα κυκλοφορήσει σύντομα, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Πασχάλη Τερζή στο τραγούδι. Η ανταπόκριση του κοινού είναι ήδη θερμή, αποδεικνύοντας πως, παρά την απουσία του από τη μουσική σκηνή, ο Πασχάλης Τερζής παραμένει βαθιά χαραγμένος στις καρδιές του κόσμου.

«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Νικολόπουλος.

{https://www.tiktok.com/@christodoulos.nik/photo/7594241049988500758?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7460799960608228886}