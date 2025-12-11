Ο Χρήστος Νικολόπουλος, καλεσμένος στην εκπομπή της Χριστίνας Βίδου στον ΣΚΑΪ, αποκάλυψε ότι σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ξανά τραγούδια του αγαπημένου λαϊκού ερμηνευτή.

Με συγκίνηση, τόνισε: «Μας λείπει ο Πασχάλης. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης».

Ο Νικολόπουλος, που αναγνώρισε νωρίς την αξία του Πασχάλη, υπήρξε ο πρώτος που του έδωσε την ευκαιρία να κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο, ενθαρρύνοντάς τον να πιστέψει στις δυνατότητές του. Παράλληλα, ενημέρωσε τους ακροατές ότι «σε λίγο καιρό θα ακούσουμε ένα νέο τραγούδι από τον Πασχάλη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dev7zo9z2lap?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποφεύγει τη δημοσιότητα, πρόσφατα πέρασε μια βραδιά με φίλους σε γνωστό στέκι στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όπου ερμήνευσε το διαχρονικό κομμάτι «Στο τραπέζι που τα πίνω», των Στέλιου Καζαντζίδη και Λίτσας Διαμάντη.