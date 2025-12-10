Αδιανόητα σκηνικά στην Πάτρα καθώς, κλούβα των ΜΑΤ έστεισε μπλόκο στους αγρότες και δεν τους άφησε να προχωρήσουν προς την γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου. «Μπλόκο» και σε ασθενοφόρα.

Αστυνομικοί εμπόδισαν με κλούβα κομβόι αγροτών να περάσουν και να κατευθυνθούν προς την γέφυρα Ρίου Αντιρρίου.

Ταυτόχρονα, έφυγαν οι αγρότες από το λιμάνι του Βόλου λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο που τους απέδωσε η Εισαγγελία του Βόλου. Μάλιστα, η κλούβα της αστυνομίας δεν άφησε να περάσει ούτε ασθενοφόρο.

Στη Μεγάλη Περιμετρική έχει στηθεί μπλόκο ενώ κινητοποίηση στη Γέφυρα για σήμερα έχει προαναγγείλει η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου στο Αγγελόκαστρο.

«Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο από την αρχή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι γνωστά εδώ και 3- χρόνια. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Τα εχουμε δώσει, τα έχουμε ξαναδώσει, εμείς περιμένουμε να πάρει θέση. Αντί να πάρει θέση στα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλης της χώρας, έρχεται και ποινικοποιεί τον αγώνα. Εμείς δεν είαμστε υπέρ της βίας κάποιων μεμονομένων ανθρώπων» δήλωσε μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deuhcz96zesx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αποχώρησαν μετά το τελεσίγραφο

Αποχώρησαν οι αγρότες από το λιμάνι του Βόλου μετά το τελεσίγραφο που τους απέδωσε η εισαγγελία του Βόλου, απειλώντας τους πως εάν δεν αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις θα προχωρήσουν σε συλλήψεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deugrmzbvm0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

To λιμάνι του Βόλου βρισκόταν υπό ασφυκτικό κλοιό από το πρωί, καθώς κατέφθασαν αγρότες με τα τρακτέρ τους από την ευρύτερη περιοχή, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν αγρότες από Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα που έφθασαν με τα οχήματά τους αλλά και οι αλιείς που έχουν παρατάξει τα καΐκια τους, στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας ακόμα και καπνογόνα για να ενισχύσουν το συμβολικό «μπλόκο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deue3ipk4zih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αγρότες έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας

Στο μεταξύ λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας. Αγρότες με δεκάδες τρακτέρ από τη Βόρεια, την κεντρική, και τη Νότια Εύβοια βρίσκονται πάνω στη πγέφυρα.

Με σημαίες και συνθήματα στα τρακτέρ οι αγρότες της Εύβοιας συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα.