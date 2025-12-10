Οι επιβάτες της πτήσης δεν γνώριζαν εκείνη τη στιγμή ότι βρίσκονταν στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, σύμφωνα με το Channel 12 news.

Αεροσκάφος της Aegean που κατευθυνόταν από την Κύπρο προς το Ισραήλ αναγκάστηκε να κάνει εκτροπή και να μπει στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων.

Η πτήση της Aegean βρισκόταν υπό τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της Κύπρου όταν ελήφθη η απόφαση για εκτροπή, για λόγους ασφάλειας των επιβατών.

Η IAA αναφέρει ότι μόλις το αεροσκάφος εγκατέλειψε το FIR του Λιβάνου η ευθύνη για την πτήση πέρασε στον ισραηλινό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το Channel 12 news, το οποίο πρώτο ανέφερε το ασυνήθιστο περιστατικό, οι επιβάτες της πτήσης δεν γνώριζαν εκείνη τη στιγμή ότι βρίσκονταν στον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Με πληροφορίες από Times of Israel