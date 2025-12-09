O λόγος που αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας για τις επόμενες δεκαπέντε μέρες.

Ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε την είδηση του «λουκέτου» και αναστολής λειτουργίας για 15 μέρες με αφετηρία την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη για σχολεία και εκπαιδευτικές δομές του νησιού.

Ειδικότερα σύμφωνα με την dimokratiki.gr κλειστά θα παραμείνουν για το επόμενο δεκαπενθήμερο το 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου και το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ρόδου σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, κ. Γιάννης Κρητικός.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σειρά αιτημάτων και εγγράφων που κατατέθηκαν από τη σχολική μονάδα, τον Δήμο Ρόδου και τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, με θέμα τις επείγουσες επισκευές του σχολικού συγκροτήματος.

Το κλείσιμο θα ισχύσει για δεκαπέντε (15) ημέρες και οποιαδήποτε παράταση θα είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι αρμόδιοι υπενθυμίζουν ότι η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας και την εκτέλεση αναγκαίων επισκευών στο σχολικό συγκρότημα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.