Πανεκπαιδευτική απεργία στις 16 Δεκεμβρίου σχεδιάζουν οι εκπαιδευτικοί, τα αιτήματά τους.

Οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται για νέα πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, με στόχο να ακουστεί η φωνή τους για την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και της δημόσιας εκπαίδευσης. Η κινητοποίηση αφορά δασκάλους και καθηγητές όλων των βαθμίδων, ενώ οι αλλαγές θα επηρεάσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα, το Ολοήμερο και το σχόλασμα των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση για 24ωρη απεργία συντονίζεται με τις ομοσπονδίες ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, οι οποίες βρίσκονται σε συζητήσεις για μαζική συμμετοχή στην ήδη προκηρυχθείσα 24ωρη κινητοποίηση από την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Το κυρίαρχο αίτημα αφορά τα μεγάλα κρίσιμα προβλήματα της Παιδείας που δεν έχουμε επιλυθεί παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωνεται το πρώτο τρίμηνο μαθημάτων στα σχολεία.

Σε ανακοίνωσή της, η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών καλεί σε πανεκπαιδευτική απεργία και τονίζει: «16 Δεκέμβρη, απεργούμε! Λέμε ένα μαζικό ηχηρό όχι στον προϋπολογισμό που περικόπτει τις ανάγκες μας, χρηματοδοτώντας μηχανές πολέμου και επιχειρηματικές επενδύσεις. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στην κατηγοριοποίηση, την υποβάθμιση και την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση, καθώς και ενάντια στον αυταρχισμό και το νέο Πειθαρχικό». Οι εκπαιδευτικοί καλούν τις ομοσπονδίες ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ να προκηρύξουν 24ωρη πανελλαδική απεργία, με στόχο τη συνάντηση των εργαζομένων του δημόσιου τομέα με αγρότες και πολίτες που αγωνίζονται για κοινά αιτήματα. Η κινητοποίηση της 16ης Δεκεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει σταθμό για την εκπαιδευτική κοινότητα, δείχνοντας τη δύναμη της συλλογικής δράσης και την αποφασιστικότητα των εκπαιδευτικών να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Αντίστοιχη ανακοίνωση για την ανάγκη προκήρυξης απεργίας εξέδωσε και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Ο Σωκράτης» σημειώνοντας ότι «Οι μισθωτοί εργαζόμενοι απαντάμε με απεργία, οι βιοπαλαιστές αγρότες με μπλόκα! Καταψηφίζουμε στους δρόμους του ανυποχώρητου αγώνα τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό του πολέμου, της φτώχειας και των φόρων! Συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις στις 16 του Δεκέμβρη μαζί με τα υπόλοιπα εργατικά συνδικάτα και καλούμε ΔΟΕ – ΟΛΜΕ – ΑΔΕΔΥ να προκηρύξουν 24 πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στο δημόσιο να συναντηθούν με τους αγωνιζόμενους αγρότες και όλο το λαό που είναι στον δρόμο.»

Τα σχέδια της απεργίας φέρνουν ανακατατάξεις στα μαθήματα - Τι ισχύει για «κλειστά σχολεία»

Μέχρι την οριστικοποίηση της απεργίας και τις τελικές επίσημες ανακοινώσεις για το πλαίσιο της απεργίας αξίζει να διευκρινιστεί ότι όπως συμβαίνει σε κάθε απεργία εκπαιδευτικών έτσι και σε αυτή- αν και εφόσον προκηρυχθεί- οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία την Τρίτη 16 Δεκέμβρη, ωστόσο η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συνηθίζεται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν προφορικά τους γονείς για το αν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, ώστε να ληφθεί πρόνοια για τη φύλαξη των παιδιών. Αυτό όμως δεν είναι υποχρεωτικό και μένει στην ευχέρεια κάθε δασκάλου ή νηπιαγωγού. Ένα ενδεχόμενο που πρέπει να υπολογίσουν οι γονείς είναι η πιθανή μη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, καθώς μπορεί το πρωί να πραγματοποιηθούν μαθήματα αλλά ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του ολοήμερου να απεργεί. Για τον λόγο αυτό, συνίσταται επικοινωνία με το σχολείο εκ των προτέρων. Αντίστοιχα στα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις τάξεις τους, ωστόσο όπου οι καθηγητές απεργούν θα υπάρχουν κενά στο πρόγραμμα. Αν τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο