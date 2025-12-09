Παραμονές της νέας γονικής άδειας και το πλαίσιο εφαρμογής της παραμένει ασαφές, με την υλοποίησή της να έχει μετατραπεί σε «μπαλάκι» μεταξύ των δύο Υπουργείων.

Τις τελευταίες ώρες είμαστε θεατές ενός αλαλούμ ως προς το αν θα εφαρμοστεί τελικά φέτος η νέα γονική άδεια συνεκπαίδευσης που είχε πανηγυρικά προαναγγελθεί στα μέσα της περσινής σχολικής χρονιάς καθώς και τα δύο συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας δηλώνουν άγνοια ως την υλοποίηση του μέτρου.

«Στα τυφλά» η νέα γονική άδεια

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα είχαν ανακοινωθεί από τη φετινή σχολική χρονιά, οι εργαζόμενοι γονείς αποκτούν τη δυνατότητα να απουσιάσουν δικαιολογημένα από την εργασία τους χωρίς απώλεια ημερομισθίου, με αφορμή την καθιέρωση νέας γονικής άδειας, που τίθεται σε ισχύ - σύμφωνα πάντα με τις σχετικές επίσημες ενημερώσεις - την 11η Δεκεμβρίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού. Η άδεια αυτή αποφασίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και αφορά γονείς μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Η εμβόλιμη αυτή γονική άδεια έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους γονείς να συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις συνεκπαίδευσης που πραγματοποιούνται στα σχολεία, με επίκεντρο θέματα όπως πρώιμη παρέμβαση, διαπαιδαγώγηση ανηλίκων, ψυχική υγεία και ανθεκτικότητα. Οι γονείς καλούνται να παρακολουθήσουν συζητήσεις και προγράμματα υπό την εποπτεία ειδικών, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας και την καλλιέργεια κοινών αξιών. Η συμμετοχή στη συνεκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας σύγχρονα και ασύγχρονα ψηφιακά μέσα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εκδώσουν τα συναρμόδια υπουργεία. Μάλιστα όπως είχε διευκρινιστεί η επιλογή της 11ης Δεκεμβρίου είναι σταθερή για κάθε έτος, εκτός αν η ημερομηνία «πέσει» Σαββατοκύριακο, οπότε μετατίθεται σε επόμενη ή προηγούμενη εργάσιμη μέρα, κατόπιν σχετικής απόφασης. Παράλληλα όπως τόνιζαν πηγές του Υπουργείου Παιδείας η νέα γονική άδεια εισάγεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και της βίας ανηλίκων, τονίζοντας τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς στόχους η καθιέρωση αυτής της νέας γονικής άδειας δίνει στους εργαζόμενους γονείς θεσμικό δικαίωμα όχι μόνο να απουσιάζουν για λόγους συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά και να ενισχύουν τον διάλογο και τη συνεργασία με τα σχολεία.

Και ενώ αυτή ήταν η περίφημη πρωτοβουλία στη μάχη κατά της βίας των ανηλίκων η αλήθεια είναι ότι αν και βρισκόμαστε παραμονές της 11ης Δεκέμβρη που θεωρητικά θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει το πλαίσιο εφαρμογής αυτής της γονικής άδειας, ακόμη κινούμαστε σε «θολά νερά». Η υλοποίηση της άδειας συνεκπαίδευσης έχει γίνει «μπαλάκι» μεταξύ των δύο συναρμόδιων Υπουργείων με τους ενδιαφερόμενους γονείς να είναι αβεβαιότητα. Θέλοντας να διασταυρώσουμε τι τελικά θα συμβεί με την επίμαχη άδεια απευθύναμε ερώτημα και στα δύο Υπουργεία όμως από κανένα από τα δύο δεν πήραμε απαντήσεις και σαφείς οδηγίες αφενός για την εφαρμογή της και αφετέρου για τη διαδικασία χορήγησής της.

Οι γονείς από την άλλη κινούνται σε αχαρτογράφητα νερά με τους εργοδότες τους να δηλώνουν άγνοια για την γονική άδεια συνεκπαίδευσης, αφήνοντας εργαζόμενους χωρίς εγγυήσεις ότι θα μπορούν να κάνουν χρήση της γονικής άδειας. Είμαστε ήδη στις 9 του μήνα και επείγει να δοθούν άμεσες διευκρινίσεις από τα Υπουργεία ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να μπορέσουν να κάνουν χρήση της γονικής αυτής άδειας χωρίς αστερίσκους και αβεβαιότητα.