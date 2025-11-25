Η πρόσφατα θεσπισμένη γονική άδεια συνεκπαίδευσης θα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά τη φετινή σχολική χρονιά.

Με το βλέμμα στραμμένο στην έλευση του Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι γονείς καθώς φέτος για πρώτη φορά αναμένεται να κάνουν χρήση της νέας γονικής άδειας που θεσπίστηκε στα τέλη της περσινής χρονιάς και τους δίνει τη δυνατότητα να κερδίσουν μια μέρα εκτός εργασίας στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης στην «μάχη» κατά του σχολικού εκφοβισμού και της νεανικής παραβατικότητας.

Γονική άδεια στις 11 Δεκεμβρίου: Ποιοι τη δικαιούνται και γιατί

Ειδικότερα, αρχής γενομένης από την τρέχουσα σχολική χρονιά, την Πέμπτη 11 Δεκέμβρη, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, τίθεται σε εφαρμογή η νέα εμβόλιμη γονική άδεια, η οποία επιτρέπει στους γονείς μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων να απουσιάσουν δικαιολογημένα από την εργασία τους χωρίς απώλεια ημερομισθίου, προκειμένου να συμμετάσχουν σε δράσεις συνεκπαίδευσης στα σχολεία των παιδιών τους. Η επέκταση της άδειας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου–οικογένειας–κοινότητας και η πρόληψη φαινομένων bullying και νεανικής παραβατικότητας, που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι γονείς θα μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών, την πρώιμη παρέμβαση, τη διαπαιδαγώγηση και την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας.

Η εμβόλιμη γονική άδεια περιλαμβάνει υποχρεωτική συνεκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει:

Κοινές δράσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων/κηδεμόνων.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή ειδικών.

Εκπαίδευση σε θέματα όπως πρώιμη παρέμβαση, ψυχική υγεία, διαχείριση κρίσεων και ενδυνάμωση γονεϊκών δεξιοτήτων.

Με τη νέα ρύθμιση, οι γονείς αποκτούν θεσμικό δικαίωμα να συμμετάσχουν ενεργά στη σχολική ζωή των παιδιών τους, προάγοντας την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας, ενώ ενισχύεται η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και η ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Η καθιέρωση της άδειας αυτής αποτελεί σημαντικό βήμα για την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο των γονέων στην εκπαίδευση και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

