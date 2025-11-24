Λίγες ημέρες πριν το τέλος του Νοεμβρίου, αρκετές πόλεις της Ελλάδας τιμούν τους πολιούχους τους με σχολικές αργίες που οδηγούν σε τριήμερο ξεκούρασης.

Η τελευταία εβδομάδα του Νοέμβρη φέρνει κλειστά σχολεία και χαμόγελα τριημέρου άνευ μαθημάτων και σχολικών υποχρεώσεων για τυχερούς μαθητές που ο πολιούχος Άγιος ή προστάτης της περιοχής τους γιορτάζει αυτές τις μέρες. Η αλήθεια είναι ότι ευνοημένοι από αυτούς του εορτασμούς είναι κυρίως οι μαθητές που ο πολιούχος Άγιος εορτάζει Παρασκευή 28 Νοέμβρη ήτοι το τριήμερο είναι εξασφαλισμένο με το βλέμμα πια να στρέφεται στην ανάπαυλα των Χριστουγέννων 2025.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Κλειστά σχολεία θα έχουμε και αύριο, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ανήμερα της Αγίας Αικατερίνης σε Κατερίνη και Σητεία. Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, τα σχολεία στη Σπάρτη θα παραμείνουν κλειστά για τη μνήμη του πολιούχου της πόλης, Οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε.

Τέλος, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία στο Κιλκίς θα κλείσουν για τη γιορτή των Αγίων Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων, προστάτων της πόλης, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα μικρό τριήμερο άνευ μαθημάτων. Σημειωτέον τις ίδιες μέρες που θα έχουμε κλειστά σχολεία δεν θα λειτουργήσουν και οι λοιπές εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές όπως φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.