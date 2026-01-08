Η λίστα με τα κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας και χαμηλών θερμοκρασιών.

Η κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο οδήγησε στην απόφαση για κλειστά σχολεία την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, αποφασίστηκε η διακοπή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Όπως σημειώνεται η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της κήρυξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, αλλά και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Από το πρωί το κύμα κακοκαίριας «σφυροκοπά» την Ήπειρο προκαλώντας κατολισθήσεις, καθιζήσεις, ζημιές σε δρόμους και δίκτυα ύδρευση ενώ οι χιονοπτώσεις που εκδηλώνονται από το πρωί και συνεχίζοντα. Σύμφωνα με το epiruspost.gr από το Δίστρατο μέχρι τους Φιλιάτες και τα Τζουμέρκα, τα προβλήματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Σχεδόν τριάντα μηχανήματα παραμένουν σε διάφορα σημεία για αποχιονισμό αλλά και για αποκαταστάσεις μετά από κατολισθήσεις και καθιζήσεις που σημειώνονται.Την ίδια ώρα γίνεται και ρίψη αλατιού προκειμένου να περιοριστούν προβλήματα παγετού καθώς αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Ο Λούρος είναι στα όρια της υπερχείλισης ενώ ο Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας.

Μέτσοβο: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Μετσόβου αύριο, Παρασκευή 09/01/2026, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στις Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου, Βοτονοσίου, Ανηλίου και Μηλιάς θα παραμείνουν κλειστές λόγω του χιονιού και αναμενόμενου παγετού. Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας των μαθητών, των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο δημοτικός παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός θα παραμείνουν ανοιχτοί, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους γονείς που εργάζονται και χρειάζονται υποστήριξη για τη φύλαξη των παιδιών τους. Όπως τονίζεται «οι γονείς με δική τους ευθύνη θα κρίνουν εάν θα φέρουν ή όχι τα παιδιά τους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν.»

Παράλληλα με νεότερη ανακοίνωση ο Δήμος επεξηγεί γιατί πάρθηκε η απόφαση τα λοιπά σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά. Όπως επισημαίνεται «οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στην Δ.Ε. Μετσόβου θα παραμείνουν ανοικτές αύριο Παρασκευή 09/01/2026, γιατί οι δρόμοι έχουν καθαριστεί από το χιόνι και υπάρχει πρόβλεψη για την αντιμετώπιση τυχόν παγετού. Εαν υπάρξουν απρόβλεπτα γεγονότα λόγω καιρικών συνθηκών θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση/ ανακοίνωση.»

Δήμος Καρπενησίου: Στις 9 η έναρξη των μαθημάτων λόγω παγετού

Αργότερα θα χτυπήσει αύριο του κουδούνι στα σχολεία του Καρπενησίου λόγω επικείμενου παγετού που φέρνει η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου «τη Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, λόγω παγετού, όλες οι σχολικές μονάδες *Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης* του Δήμου Καρπενησίου θα λειτουργήσουν από τις *9:00*. Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το ωράριό τους. Σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση νωρίς το πρωί.»

Η ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου

