Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από το 2027.

Σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας σκοπεύει να εγκαταστήσει η βελγική κυβέρνηση στο λιμάνι της Αμβέρσας προκειμένου να αποτρέψει τις πτήσεις μη-επανδρωμένων αεροσκαφών στον χώρο του λιμανιού.

Το 2025 καταγράφηκαν στο Βέλγιο πολλές θεάσεις drones, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να διαταράσσεται η λειτουργία αεροδρομίων και στρατιωτικών βάσεων. Μη-επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν επίσης πάνω από πυρηνικούς σταθμούς, το χημικό εργοστάσιο της BASF και τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Europa.

«Ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας έρχεται στο λιμάνι της Αμβέρσας. Είναι ένα σύστημα NASAMS και έχει ήδη παραγγελθεί», δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός Ντε Βέβερ στη διάρκεια μιας ετήσιας συνάντησης της κοινότητας του λιμανιού της Αμβέρσας-Μπρυζ, σύμφωνα με την εφημερίδα Gazet van Antwerpen.

Στο δημοσίευμα προστίθεται ότι το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε πως η πρώτη συστοιχία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας αναμένεται να φθάσει το 2027.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για προστασία εναντίον μαχητικών αεριωθουμένων, μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και άλλων απειλών μικρού βεληνεκούς.

Το λιμάνι της Αμβέρσας-Μπρυζ και η βελγική κυβέρνηση δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.