Οι ύποπτοι είναι μέλη τουρκικής τρομοκρατικής οργάνωσης.

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, ύποπτων για προετοιμασία τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη, προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές την Τετάρτη 25/2.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, οι τέσσερις συλληφθέντες είναι μέλη της οργάνωσης DHKP-C και προετοίμαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους στην Κωνσταντινούπολη.

{https://x.com/nexta_tv/status/2027043716368896294}

Κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής και της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT) σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση και συνέλαβαν τους υπόπτους.

Η DHKP-C (Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο) ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί τουρκική ένοπλη οργάνωση με μαρξιστική ιδεολογία. Αποσκοπεί στην ανατροπή της υπάρχουσας κυβέρνησης και στην εγκαθίδρυση σοσιαλιστικού καθεστώτος. Η οργάνωση έχει αναλάβει στο παρελθόν την ευθύνη για βίαιες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών εναντίον κρατικών αξιωματούχων, και έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.