«Ο Εντιμότατος κύριος Βουτσάς», έγραψε η Φίνος Φιλμ.

Έξι χρόνια ολοκληρώνονται σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου από όταν ο Κώστας Βουτσάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η Φίνος Φιλμ, μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο αφιέρωμα τίμησε τη μνήμη του και επανέφερε στις μνήμες μερικές από τις πιο διαχρονικές του ατάκες.

Υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς - κωμικούς του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου με ηχηρή παρουσία στο χώρο της υποκριτικής μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ενώ συμμετείχε σε πληθώρα από ασπρόμαυρες ταινίες.

Γεννημένος στις 31 Δεκεμβρίου του 1931, «υπηρέτησε» την τέχνη του μέχρι και το τέλος της ζωής του. Το όνομά του, μέχρι και σήμερα, είναι άμεσα συνδεδεμένο με μερικές από τις πιο διαχρονικές ατάκες και η διαδρομή του ξεπέρασε σχεδόν τα 70 χρόνια πορείας.

Η εταιρεία παραγωγής της Φίνος Φιλμ, ανήμερα της επετείου για τα έξι χρόνια από το θάνατό του, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο – αφιέρωμα στον διαχρονικό κωμικό.

Στην λεζάντα της ανάρτησης, σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Ο Εντιμότατος κύριος Βουτσάς, δια χειρός Φίνος Φιλμ».

{https://www.instagram.com/p/DVNrGKRDHhZ/?hl=el}