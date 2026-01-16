«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μέλπω Ζαρόκωστα, που έπασχε το τελευταίο διάστημα από άνοια.

Την αγαπημένη ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα, αποχαιρετάει η Φίνος Φιλμ, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Ένα ακόμη αντίο — κι αυτό με μεγάλη δυσκολία

Αποχαιρετούμε σήμερα την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Finos Film, την αγαπημένη Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.



Μια πολυσχιδής καλλιτέχνις, με ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια, που διέπρεψε όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως συγγραφέας και στιχουργός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.



Στις καρδιές μας θα μείνουν για πάντα οι ερμηνείες της στις δεκατρείς ταινίες που γύρισε με τη Φίνος Φιλμ. Aπό τις πασίγνωστες κωμωδίες «Η Βίλλα των Οργίων», «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε» και «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα», μέχρι τα κλασικά νουάρ «Ο Θάνατος θα Ξανάρθει» και «Όταν η Πόλις Πεθαίνει» — η Μέλπω Ζαρόκωστα έντυνε πάντα τις ταινίες του Φίνου με ποιότητα, γοητεία και αληθινή φινέτσα.



Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της».

Η Μέλπω Ζαρόκωστα γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά, αλλά σε ηλικία 14 ετών μετακόμισε με την οικογένειά της στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για ένα χρόνο και στη συνέχεια στην μακρινή Αυστραλία. Σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο του Σίδνευ και συνέχισε τις σπουδές της στη σκηνοθεσία, την υποκριτική και το σενάριο στη σχολή ραδιοφωνικών σπουδών του Canendale. Μετά από μια σύντομη παραμονή της στο Λονδίνο για ένα έτος, επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα το 1958, σε ηλικία 25 ετών.

Η πρώτη της επαφή με το θεατρικό σανίδι ήρθε στο Σίδνευ, συμμετέχοντας στην παράσταση «Lace on Her Petticoat» του Metropolitan Theatre, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστροφή της, θα ξεκινήσει και η συνεργασία της με το θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, συμμετέχοντας σε εκλεκτές παραστάσεις. Η τελευταία της θεατρική εμφάνιση ήταν το 2012, στο έργο «Τρείς Κολασμένες Ιστορίες».

Η συγγραφική της προσφορά στο θέατρο ήταν εξίσου σημαντική, με θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν με επιτυχία, όπως «Φροντιστήριο Γυναικών», «Ερωτοκαβγάδες», «Δυο Γυναίκες Ένας Άντρας», «Δυο Κοπέλες Μόνες» και άλλα, ενώ έχει μεταφράσει πάνω από 150 έργα.

Παράλληλα, υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων το 1960, είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Στιχουργών, της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού «ΘΕΣΠΙΣ» και ιδρυτικό μέλος του ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο έγινε στην αξέχαστη ταινία του Αλέκου Σακελλάριου «Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο». Η τελευταία της εμφάνιση στον ελληνικό κινηματογράφο ήταν το 2006 στην ταινία «Πέντε Λεπτά Ακόμα», σε σκηνοθεσία Γιάννη Ξανθόπουλου, ενώ το 2012 πρωταγωνίστησε στην τουρκική ταινία «Strangers in the House», υποδυόμενη μια Ελληνίδα που εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Σμύρνη το 1922.



*Mε πληροφορίες από τη Φίνος Φιλμ