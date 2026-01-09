«Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής».

H Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.



Συγκεκριμένα, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο με απόσπασματα από κινηματογραφικές ταινίες του ηθοποιού. Όπως επισημαίνεται, η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Χρήστου Πολίτη ήταν στην ταινία «Η Λεωφόρος του Μίσους» το 1968, ο οποίος έπαιζε έναν μικρό ρόλο.



O Χρήστος Πολίτης, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στα 83 του χρόνια, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό ως Γιάγκος Δράκος στην σειρά Λάμψη του Νίκου Φώσκολου.

Το «αντίο» της Φίνος Φιλμ στον Χρήστο Πολίτη

«Έφυγε από από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία “Η Λεωφόρος του Μίσους” το 1968, ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία “Το Κορίτσι του 17”. Ξεχωριστός για εμάς ήταν και ο ρόλος του στον “Αστερισμό της Παρθένου” (1973) δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου το ταλέντο και η στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα παρούσα.



Ευρύτερα αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη “Λάμψη”, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.



Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του».