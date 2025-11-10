Το χρονοδιάγραμμα λειτουργία των σχολείων ενόψει των χριστουγεννιάτικων διακοπών 2025, οι κρίσιμες ημερομηνίες.

Οι μαθητές σε όλη τη χώρα μετρούν αντίστροφα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του 2025, που φέτος θα έχουν διάρκεια μισού μήνα. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη παύση της νέας σχολικής χρονιάς, που θα φέρει ξεκούραση, γιορτινή διάθεση και... αποχή από τα διαγωνίσματα και τις εργασίες. Ήδη τα σχολεία προγραμματίζουν τον στολισμό των τάξεων και των χώρων των σχολείων στα τέλη του μήνα ώστε αρχές Δεκέμβρη το χριστουγεννιάτικο πνεύμα να κατακλύσει τους εκπαιδευτικούς.

Παραδοσιακά, τελευταία μέρα μαθημάτων πριν τα Χριστούγεννα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου ενώ πάντα η επιστροφή στα θρανία τοποθετείται η 8η Ιανουαρίου που φέτος «πέφτει» Πέμπτη. Στις 23 Δεκεμβρίου, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, ωστόσο σε πολλές μονάδες —ιδίως στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση— η ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε χριστουγεννιάτικες γιορτές και δράσεις. Έτσι, από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου και για 16 συνεχόμενες ημέρες, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα απολαύσουν τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, επιστρέφοντας στα μαθήματα στις 8 Ιανουαρίου.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων 2025

Όπως σημειώνεται ρητά και κατηγορηματικά και στην φετινή εγκύκλιο λειτουργίας των σχολείων τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας αναφορικά με την λειτουργία των σχολικών μονάδων οι διακοπές Χριστουγέννων διαρκούν από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.