Tο σφυροκόπημα από την κακοκαιρία Adel συνεχίζεται στη Μυτιλήνη.

Η Μυτιλήνη τις τελευταίες ώρες «δοκιμάζεται» από τα ισχυρά φαινόμενα της κακοκαιρίας Adel καθώς η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε τον νησί οδήγησε στην απόφαση να μείνουν κλειστά τα Εσπερινά σχολεία του νησιού.

Μια αιφνιδιαστική και ιδιαίτερα ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι τη Μυτιλήνη και μεγάλο μέρος της Λέσβου, μετατρέποντας δρόμους και πλατείες σε παγωμένα «στρώματα» από λευκό χαλάζι. Το φαινόμενο, που σημειώθηκε μάλιστα ανήμερα της Black Friday, προκάλεσε σημαντική αναστάτωση σε εμπόρους, καταναλωτές και οδηγούς σύμφωνα με το stonisi.gr.

Στην κεντρική αγορά της Μυτιλήνης, οι επαγγελματίες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πλημμυρισμένα καταστήματα και φρεάτια που δεν προλάβαιναν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού και του χαλαζιού. Καταστηματάρχες, εργαζόμενοι αλλά και συνεργεία του Δήμου προσπάθησαν με σκούπες και φτυάρια να καθαρίσουν τον δρόμο, ο οποίος είχε καλυφθεί πλήρως από λευκό στρώμα χαλαζιού. Στο σημείο έφτασαν ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, διαπιστώνοντας την έκταση των προβλημάτων.

Τα σχολεία στο επίκεντρο – Δύσκολη η αποχώρηση των μαθητών

Το ξαφνικό μπουρίνι συνέπεσε με την ώρα αποχώρησης πολλών μαθητών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονη αναστάτωση έξω από σχολεία.

Γονείς και παιδιά προσπαθούσαν να κινηθούν μέσα σε δρόμους που είχαν γίνει εξαιρετικά ολισθηροί, ενώ η μειωμένη ορατότητα και τα λιμνάζοντα νερά δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Σε αρκετά σημεία σχηματίστηκαν ουρές αυτοκινήτων και μικρομπλοκαρίσματα.

Κλειστά τα Εσπερινά Σχολεία

Λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί στη Μυτιλήνη, τρεις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν σήμερα. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις, στο Εσπερινό ΕΠΑΛ καθώς και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Η απόφαση λήφθηκε για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών που συνεχίζονται στο νησί.

Δυτική Λέσβος: Χαλάζι που σκέπασε δρόμους

Στη Δυτική Λέσβο, περιοχές όπως η Καλλονή, τα Φίλια και το Σκαλοχώρι χτυπήθηκαν επίσης από το έντονο φαινόμενο.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, Αντρέα Αξή, νερά και φερτά υλικά από τα χωράφια εξακολουθούν να κατεβαίνουν προς το οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κίνηση και αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Η Πολιτική Προστασία παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν μεμονωμένα περιστατικά και η τοπική αυτοδιοίκηση συνιστά στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση στο οδικό δίκτυο.