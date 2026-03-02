Οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών στην Ασία κατέγραψαν ισχυρές απώλειες τη Δευτέρα, καθώς οι διαταραχές στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής και τα κλειστά αεροδρόμια επιβάρυναν τις προοπτικές του κλάδου.

Με πτώση κινούνται οι δείκτες των διεθνών χρηματιστηρίων τη Δευτέρα εν μέσω της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Σε επίπεδο δεικτών, ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία υποχώρησε 1,25% και ο Topix 1,24%. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε απώλειες 1,58%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα υποχώρησε οριακά κατά 0,1%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 0,22%, με τις απώλειες να περιορίζονται από τα κέρδη στους κλάδους πετρελαίου και εξόρυξης χρυσού.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα futures των βασικών δεικτών υποχώρησαν στις νυχτερινές συναλλαγές μετά τα πλήγματα του Σαββατοκύριακου στο Ιράν, με τα συμβόλαια του Dow Jones να χάνουν 517 μονάδες ή 1%, τα futures του S&P 500 να υποχωρούν κατά 1% και εκείνα του Nasdaq 100 να σημειώνουν απώλειες λίγο πάνω από 1%.

Οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών στην Ασία κατέγραψαν ισχυρές απώλειες τη Δευτέρα, καθώς οι διαταραχές στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής και τα κλειστά αεροδρόμια επιβάρυναν τις προοπτικές του κλάδου, την ώρα που η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ενεργειακές μετοχές εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η Singapore Airlines υποχώρησε πάνω από 6%, οδηγώντας την πτώση του κλάδου. Στην Ιαπωνία, οι ANA και Japan Airlines κατέγραψαν απώλειες άνω του 4%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ η Cathay Pacific σημείωσε πτώση 3,63%. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η αυστραλιανή Qantas και η Eva Air της Ταϊβάν, με απώλειες που ξεπέρασαν το 4%, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις επιχειρησιακές δυσκολίες.

Η αναστάτωση στις αερομεταφορές, η μεγαλύτερη από την περίοδο της πανδημίας Covid-19, συνεχίστηκε την 1η Μαρτίου, με χιλιάδες πτήσεις να επηρεάζονται και σημαντικούς κόμβους της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντουμπάι και η Ντόχα, να παραμένουν κλειστοί, μετά τα ιρανικά αντίποινα σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Οι ενεργειακές μετοχές στην Ασία κινήθηκαν ανοδικά, με την Woodside Energy στην Αυστραλία και την Inpex στην Ιαπωνία να καταγράφουν κέρδη έως 5%, ενώ η China National Offshore Oil Corporation στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε πάνω από 3%. Άνοδο σημείωσαν και οι μετοχές αμυντικών εταιρειών, αν και πιο συγκρατημένα, με τις Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries και IHI στην Ιαπωνία να κινούνται από 0,47% έως άνω του 2%, και τη ST Engineering στη Σιγκαπούρη να κερδίζει 3%. Οι αγορές στη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.