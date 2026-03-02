Τι λένε ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Αλέξης Τσίπρας.

Κάθετα και οριζόντια απέναντι στην κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ, εναντίον του Ιράν, στέκονται όλα τα κόμματα της ελληνικής Αριστεράς, τα οποία ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λάβει άμεσα πρωτοβουλίες και να μην μετατραπεί για ακόμα μια φορά σε «ουρά» των δύο επιτιθέμενων χωρών, που απειλούν να βάλουν «φωτιά» με τις ενέργειες τους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, έδειξε για ακόμα μια φορά πως διαθέτει ισχυρά «αντανακλαστικά», κινητοποιώντας εντός λίγων ωρών τις δυνάμεις του, εστιάζει και στους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα μας από την ύπαρξη των αμερικανικών βάσεων.

Η στάση απέναντι στη νέα πολεμική σύρραξη, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως «στήριξη» στο καθεστώς της Τεχεράνης. Όμως, στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τη συνολική στάση και τη συμπεριφορά των Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ, η «σιωπή» συνεπάγεται και αποδοχή των ανεξέλεγκτων επεμβάσεων από τη Γάζα, στο Ιράν, μέχρι τη Βενεζουέλα, χωρίς να ξέρει κανένας αν και πότε αυτές θα σταματήσουν.

Τσίπρας: «Η χώρα να μην εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν»

Για ακόμα μια φορά σε ένα μεγάλο διεθνές ζήτημα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση. Απευθύνεται, μάλιστα, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ο Μπ.Μετανιάχου συμπεριέλαβε στους «πρόθυμους» συμμάχους του.

«Η θα πρέπει επιτέλους να οικοδομήσει σχήματα συνεργασίας για την ειρήνη την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή. Όχι να αυτοχειροκροτείται επειδή συμπεριλαμβάνεται στο εξάγωνο συμμαχιών που προτείνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για να χτίσει το νέο μέτωπο του πολέμου», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα, ζητάει αντί να λέει «μεγάλα λόγια για την Ευρώπη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», ότι «θα έπρεπε να υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ειρήνη και διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Η ελληνική κυβέρνηση Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια: Η χώρα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν και θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για ειρήνη και σταθερότητα στην γειτονιά μας, στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Ο πρώην πρωθυπουργός, στέκεται δίπλα και σε όσους αγωνίζονται στο εσωτερικό του Ιράν για μια δημοκρατική μεταρρύθμιση και ενάντια στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τονίζοντας πως «η δημοκρατία για την οποία αγωνίζεται ο ιρανικός λαός, δεν μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών».

Φάμελλος: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και καμία νομιμοποιητική βάση

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Σωκράτης Φάμελλος, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να στέκεται ιδιαίτερα στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά των επιτιθέμενων.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και καμία νομιμοποιητική βάση για έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Χάρτας του ΟΗΕ».

Από εκεί και πέρα, ζητά από το Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ειρήνη και να μη μετατρέπεται σε «ουρά» των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οφείλει να ενεργήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, της Ειρήνης και της σταθερότητας».

Τέλος, υποστηρίζει πως ο πρωθυπουργός «οφείλει άμεσα να μεριμνήσει για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή όλων των Ελλήνων που βρίσκονται σε κίνδυνο», αλλά και να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης.

Κοτσούμπας: «Η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες»

Το ΚΚΕ και σε αυτή την πολεμική επέμβαση των ΗΠΑ-Ισραήλ, έδειξε ότι διαθέτει «αντανακλαστικά» και πως η βάση του μπορεί να κινητοποιηθεί μέσα σε όλες τις συνθήκες. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει και η χθεσινή κινητοποίηση των ταξικών σωματείων. Και από εκεί, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε ανοιχτά για «νέα γκανγκστερική ιμπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών».

Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα σκληρός στην κριτική του εναντίον της κυβέρνησης, σε ένα σημείο όπου δεν ήταν -και δεν θα μπορούσαν να είναι- οι αρχηγοί των κομμάτων του έχουν ως «κοιτίδα» την «κυβερνώσα Αριστερά». Δηλαδή, την ύπαρξη των βάσεων στο ελληνικό έδαφος.

«Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει στρατηγικούς συμμάχους το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και έχει γεμίσει τη χώρα μας με αμερικάνικες βάσεις θανάτου, έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες για όλη αυτή την κατάσταση. Η χώρα μας, οι βάσεις των Αμερικάνων, αλλά και ο ελληνικός λαός, γίνονται στόχοι αντιποίνων, από τη βάση της Σούδας στην Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα και τις άλλες αμερικανοΝΑΤΟϊκες βάσεις. Να τις πάρουν και να ξεκουμπιστούν εδώ και τώρα. Η Ελλάδα να βγει από αυτόν τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη συνέχεια, άσκησε σκληρότατη κριτική και από την εκδήλωση του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, προειδοποίησε την κυβέρνηση «να εγκαταλείψει κάθε σκέψη για αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο σχέδιο των ΗΠΑ στη Γάζα. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ελληνικού λαού».

Χαρίτσης: «Καμία εμπλοκή της Ελλάδας»

Απέναντι στην επίθεση ενάντια στο Ιράν στέκεται η Νέα Αριστερά, με τον Αλέξη Χαρίτση να υποστηρίζει στο δικό του μήνυμα πως «αγγίζει τον πυρήνα της διεθνούς ασφάλειας και οφείλουμε να το καταδικάσουμε ρητά και απερίφραστα».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κάνει ειδική αναφορά στον αγώνα του λαού του Ιράν, υποστηρίζοντας, ωστόσο πως «μια στρατιωτική σύγκρουση με απώτερο στόχο την καθεστωτική αλλαγή δεν θα φέρει δημοκρατία. Θα συνθλίψει πρώτα από όλους τους ίδιους τους πολίτες».

Από εκεί και πέρα, υποστηρίζει πως η μονομερής πρόσδεση της ελληνικής κυβέρνησης στον άξονα ΗΠΑ–Ισραήλ «καθιστά τη χώρα μας ευάλωτη σε επικίνδυνες εμπλοκές. Σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, η Ελλάδα δεν πρέπει να λειτουργήσει ως δεδομένος εταίρος στρατιωτικών σχεδιασμών».

Τέλος, ο Αλέξης Χαρίτσης επιμένει ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, στον πόλεμο και «καμία χρήση του ελληνικού εδάφους ή υποδομών της χώρας για επιχειρήσεις που κλιμακώνουν τη σύγκρουση».