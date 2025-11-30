Στους δρόμους με εκατοντάδες τρακτέρ βγαίνουν σήμερα, Κυριακή (30/11) οι αγρότες μαζί με τους κτηνοτρόφους, στήνοντας δύο μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλίας, ένα στη Νίκαια Λάρισας και ένα στην Καρδίτσα, διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

Στον κόμβο της Νίκαιας αναμένεται σήμερα στη 1 το μεσημέρι να παραταχθούν τα τρακτέρ από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν σκοπό να βγουν στην Εθνική Οδό.

Συνάδελφοί τους από τον κόμβο Καρδίτσας θα παρατάξουν τα τρακτέρ αυτοκινητόδρομο στον Ε65. Τις επόμενες ημέρες οι κινητοποιήσεις αναμένεται να εξαπλωθούν σε πολλές περιοχές τις χώρας.

Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη ενώ για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα σε διάφορες περιοχές, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης.

Ο τόνος της κλιμάκωσης δίνεται από τον Θεσσαλικό κάμπο, όπου οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής σήμερα Κυριακή συντονισμένα στήνουν μπλόκα. Συγκεκριμένα, το μπλόκο των αγροτών του νομού Λάρισας θα στηθεί στη Νίκαια, στη 1 μ.μ. Σε αυτό θα συμμετέχουν και αγρότες από τη Μαγνησία. Επίσης στη 1 μ.μ., θα στηθεί και το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων της Καρδίτσας στον Ε65.

Στη Βοιωτία, ήδη τα πρώτα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στον περιφερειακό του Ορχομενού, με τους αγρότες της περιοχής να αποκλείουν συμβολικά την κυκλοφορία στον δρόμο για Λιβαδειά και να δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα.

Στη Φθιώτιδα συνεχίζονται προετοιμασίες, με στόχο στις 5 Δεκέμβρη να συγκεντρωθούν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στον χώρο της Εκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική Οδό.

Στις 5 Δεκέμβρη θα στηθεί το μπλόκο του δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας, στον δρόμο Χαλκίδας - Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό αγροτικό σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του μπλόκου.

Τις μηχανές ζεσταίνουν και στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας μετά από σύσκεψη στο Αμύνταιο, όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την περιοχή του Αμυνταίου και της Εορδαίας, αποφασίστηκε η δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, 2 Δεκέμβρη, στη 1 μ.μ. το μεσημέρι. «Αποφασίσαμε ότι το δίκιο του αγώνα μας θα το κερδίσουμε συντονισμένοι πανελλαδικά με τα τρακτέρ στον δρόμο. Το αίτημα που μας ενώνει όλους είναι η επιβίωσή μας!» σημειώνει ο Αγροτικός Σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών πραγματοποίησε μαζική σύσκεψη αγροτών την Τετάρτη, ενημερώνοντας για τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης. Οι αγρότες αποφάσισαν να βγουν στα μπλόκα την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη, με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Και στην Πέλλα, μετά από γενική συνέλευση του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Πέλλας «Η Ενότητα», αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταξη γεωργικών μηχανημάτων την Τρίτη 2 Δεκέμβρη στις 12 το μεσημέρι.

Ο Αμπελουργικός Σύλλογος Ζίτσας και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζίτσας καλούν στο μπλόκο του Καλπακίου σήμερα Κυριακή 30 Νοέμβρη, στις 18.00, με σύνθημα «στο δρόμο αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας».