Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις στις ΗΠΑ με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συζητήσεις σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν «παραγωγικές» παρότι «μένει ακόμη δουλειά» που πρέπει να γίνει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σήμερα ήταν «πολύ παραγωγική», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ εξέφρασε ικανοποίηση για τις «παραγωγικές και επιτυχείς» διαπραγματεύσεις.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα για τη συζήτηση του σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο μια διέξοδο από τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν είναι «εύκολες», δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

«Η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς η αναζήτηση διατύπωσης και λύσεων συνεχίζεται», δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση είναι «εποικοδομητική» και ότι «όλοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει ένα αντικείμενο για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας».

Άλλη υψηλόβαθμη πηγή, καλά ενημερωμένη για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Αμερικανοί, κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ήθελαν «να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία (του σχεδίου) ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα».

«Η διατύπωση (των σημείων, σ.σ.) είναι περίπλοκη, κυρίως όσον αφορά τα εδάφη, καθώς (οι Αμερικανοί) θεωρούν πως είναι αποκλειστικά μεσολαβητές και όχι ως μια πλευρά» που υποστηρίζει το Κίεβο, πρόσθεσε η δεύτερη πηγή. «Επομένως, η εύρεση μιας αποδεκτής διατύπωσης δημιουργεί πρόβλημα", συνέχισε, τονίζοντας παράλληλα ότι «όλοι προσπαθούν να είναι εποικοδομητικοί και να βρουν μια λύση».

Το σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για το τέλος του πολέμου που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο δέχεται επικρίσεις ότι είναι πολύ ευνοϊκό υπέρ της Μόσχας, τροποποιήθηκε και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την έγκριση των εμπολέμων και των Ευρωπαίων, παρότι το Κίεβο φοβάται ότι θα πρέπει να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.

Οι συζητήσεις διεξάγονται σε ένα τεταμένο στρατιωτικό και πολιτικό πλαίσιο για την Ουκρανία, καθώς ο ρωσικός στρατός προωθείται στα ανατολικά της και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδυναμώνεται εξαιτίας ενός σοβαρού σκανδάλου διαφθοράς στη χώρα του.