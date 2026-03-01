Συνολικά είναι τρεις οι νεκροί. Ανάμεσά τους είναι και ο δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συναγερμός σήμανε στις τοπικές αρχές για επίθεση με πυροβολισμούς σε μπαρ στο Όστιν των ΗΠΑ.

{https://x.com/BrittanyinTexas/status/2028091060933513573}

{https://x.com/CNN/status/2028111809366880326}

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε μπαρ, σε μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές του Όστιν, των ΗΠΑ.

Η αστυνομία όπως έκανε γνωστό σκότωσε τον ύποπτο σε ανταλλαγή πυροβολισμών.

{https://x.com/nypost/status/2028112389753737510}

{https://x.com/statesman/status/2028080514377150948}

«Οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον άνδρα που κρατούσε όπλο. Τρεις από τους αστυνομικούς μας ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον ύποπτο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Κυριακή το πρωί.

Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο δράστης της επίθεσης χρησιμοποίησε πιστόλι και τουφέκι πριν σκοτωθεί από τα πυρά των αστυνομικών.

Πηγή CNN