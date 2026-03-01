«Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα» σχολίασε επίσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει στην εφημερίδα The Atlantic ότι οι Ιρανοί θέλουν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις και να μιλήσουν μαζί του.

Μία μέρα μετά την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν που σκότωσαν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ενέπλεξαν την περιοχή σε πόλεμο, ο Τραμπ είπε σήμερα το πρωί ότι η νέα ηγεσία της χώρας θέλει να μιλήσει μαζί του και ότι σκοπεύει να το κάνει.

«Θέλουν να μιλήσουν, και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δώσει αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική κλήση με τον δημοσιογράφο Michael Scherer, μιλώντας από το Mar-a-Lago λίγο πριν τις 9:30 το πρωί.

Ερωτηθείς αν η συνομιλία του με τους Ιρανούς θα γινόταν σήμερα ή αύριο, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό».

Σημείωσε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν πλέον ζωντανοί. «Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε να κάνουμε έχουν φύγει, επειδή αυτό ήταν ένα μεγάλο χτύπημα», είπε.

«Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα, Μάικλ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έκαναν όμως κόλπα».

Χθες το πρωί, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ κάλεσε τον λαό του Ιράν να ξεσηκωθεί ενάντια στο σημερινό καθεστώς μόλις τελειώσει η εκστρατεία βομβαρδισμών.

«Τώρα έχετε έναν πρόεδρο που σας δίνει αυτό που θέλετε. Ας δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσετε», είπε. «Τώρα είναι η ώρα να αναλάβετε τον έλεγχο του πεπρωμένου σας και να απελευθερώσετε το ευημερούν και ένδοξο μέλλον που είναι κοντά σας».

Νωρίτερα, ο Τραμπ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «με δύναμη που όμοιά της δεν έχει δει ποτέ κανείς», αν η Τεχεράνη απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα.

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι θα χτυπήσουν πολύ σκληρά σήμερα, σκληρότερα από ποτέ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Και πρόσθεσε: «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ, ΟΜΩΣ, ΔΙΟΤΙ, ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΟΜΟΙΑ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ!».

Πηγή Atlantic