Ανοιχτά θα παραμείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ, δύο μέρες μετά την Black Friday.

Ανοιχτά θα είναι σήμερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα προκειμένου οι καταναλωτές, αν το επιθυμούν να ψωνίσουν. Αύριο ακολουθεί η Cyber Monday, επίσης μία ακόμα μέρα όπου οι επιχειρήσεις προχωρούν σε προσφορές.

Στο πλαίσιο αυτό εκτός από την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, καθώς αρκετοί έμποροι αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήματά τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση ενόψει Δεκεμβρίου, κανονικά αποφάσισαν να λειτουργήσουν και ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους καταναλωτές μια επιπλέον ημέρα για αγορές ενόψει και της εορταστικής περιόδου. Η συγκεκριμένη Κυριακή εντάσσεται στον ευρύτερο εορταστικό κύκλο και συμπίπτει με την κορύφωση των προσφορών.

Τα καταστήματα θα έχουν πιθανότατα ωράριο 11:00 με 18:00 ενώ τα εμπορικά κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 8 το βράδυ.

Οι τέσσερις Κυριακές λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το 2025 τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και προαιρετικά στις εξής τέσσερις Κυριακές:

