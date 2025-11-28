Τα μέτρα της Νέας Αριστεράς για να ανασάνει η κοινωνία από την μέγγενη της ακρίβειας.

Η εβδομαδιαία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί σε βάσανο για χιλιάδες νοικοκυριά τονίζει η Νέα Αριστερά. Κάθε φορά το κόστος ανεβαίνει, ενώ οι τιμές στα βασικά προϊόντα παραμένουν «καρφωμένες» στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Η Ελλάδα έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης, όταν συγκριθεί το κόστος ζωής με τον πραγματικό μισθό. Το πρόβλημα αποτυπώνεται καθαρά στο καλάθι του καταναλωτή: ψωμί, γάλα, λάδι, τυρί και κρέας κοστίζουν όσο ποτέ άλλοτε.

Από το 2020 έως σήμερα, οι ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης κυμαίνονται από 30% έως και 67%. Πέντε συνεχόμενα χρόνια αυξήσεων, με τον έλεγχο της αγοράς να παραμένει ουσιαστικά ανύπαρκτος.

Γιατί δεν μειώνονται οι τιμές;

Η λειτουργία της αγοράς θυμίζει πλέον κλειστό κύκλωμα: λίγοι μεγάλοι προμηθευτές, λίγες μεγάλες αλυσίδες, υψηλή συγκέντρωση και μηδενική πίεση για μείωση τιμών, ακόμη κι όταν πέφτει το κόστος ενέργειας ή πρώτων υλών. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα καρτέλ επιβάλλουν το παιχνίδι –και η κυβέρνηση αφήνει την κατάσταση να διαιωνίζεται.

«Όσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφεύγει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και δεν ενισχύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η ακρίβεια θα συνεχίσει να χτυπά τους πολίτες»

Οι προτάσεις της Νέας Αριστεράς για να ανασάνει η κοινωνία

Η Νέα Αριστερά παρουσιάζει ένα πακέτο άμεσων μέτρων που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μπορούν να φέρουν πραγματική ανακούφιση:

Μηδενικός ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής

5% ΦΠΑ σε όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα

Ευρωπαϊκό πλαφόν στα βασικά αγαθά

Έλεγχος σε πολυεθνικές και στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας για να σταματήσει η αισχροκέρδεια

Πλαφόν στο ρεύμα, γιατί η ακρίβεια ξεκινά από την ενέργεια

Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Και μπορεί να ανατραπεί — με βούληση, αποφασιστικότητα και πραγματικό έλεγχο στην αγορά.

