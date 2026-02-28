«Ως Νέα Αριστερά καταδικάζουμε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση και τη λογική των «προληπτικών χτυπημάτων» που υπονομεύουν την αρχή της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών».

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά αναφέρεται στην επίθεση Ισραήλ - ΗΠΑ, στο Ιράν.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, την Ευρώπη και την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβουν αμέσως αποφάσεις για την άμεση αποκλιμάκωση στην περιοχή».

Διαβάστε αναλυτικά:

«Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν συνιστά μια επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο. Σε μια περίοδο όπου οι λαοί δοκιμάζονται από πολέμους, ενεργειακή ακρίβεια και γεωπολιτικές εντάσεις, η επιλογή της στρατιωτικής ισχύος αντί της διπλωματίας αναπαράγει έναν φαύλο κύκλο βίας και αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, αλλά και πέρα από αυτή.

Ως Νέα Αριστερά καταδικάζουμε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση και τη λογική των «προληπτικών χτυπημάτων» που υπονομεύουν την αρχή της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τις στρατιωτικές συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων. Αντίθετα, πληρώνουν το κόστος με αίμα, προσφυγιά, κοινωνική απορρύθμιση και οικονομική ανασφάλεια.

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, την Ευρώπη και την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβουν αμέσως αποφάσεις για την άμεση αποκλιμάκωση στην περιοχή».