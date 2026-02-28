«Η γήρανση έχει να κάνει με τη μετάβαση», λέει η ίδια. «Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις αλλαγές στη ζωή μας και η στάση μας απέναντι σε αυτές καθορίζουν αν θα ζήσουμε μια γεμάτη και ουσιαστική ζωή».

Η γήρανση δεν είναι απλώς η καταγραφή των χρόνων που περνούν ή η παρακολούθηση ιατρικών δεικτών όπως η αρτηριακή πίεση ή η χοληστερόλη. Είναι μια ολιστική διαδικασία που αφορά το σώμα, το μυαλό, τις σχέσεις και την καθημερινή ποιότητα ζωής.

Όπως αναφέρει το cnbc, η 74χρονη Dr. Rosanne Leipzig, έμπειρη γεροντολόγος με πάνω από 40 χρόνια φροντίδας ηλικιωμένων, μοιράζεται τις προσωπικές του συνήθειες που τον κρατούν υγιή, δραστήριο και ευτυχισμένο.

Από την πρωινή γιόγκα μέχρι τη συμμετοχή στην κοινότητα, η Dr. Leipzig εφαρμόζει καθημερινά μια προσέγγιση που συνδυάζει σωματική άσκηση, νοητική εγρήγορση, κοινωνική σύνδεση και θετική στάση απέναντι στη ζωή. Οι συνήθειες αυτές δεν είναι απλώς συμβουλές για μακροζωία· είναι τρόποι να ζεις ενεργά και ουσιαστικά κάθε μέρα.

Ακολουθούν οι 8 συνήθειες που εφαρμόζει καθημερινά:

Κινώ το σώμα μου

Κάθε πρωί ξεκινά με ένα «χαιρετισμό στον ήλιο», μια σειρά διατάσεων γιόγκα που ενεργοποιεί την κυκλοφορία και ξυπνά το σώμα. Επιπλέον, συνεργάζεται με γυμναστή και επισκέπτεται το γυμναστήριο μερικές φορές την εβδομάδα. Η άσκηση αυτή βελτιώνει τη δύναμη, την ισορροπία, τη συγκέντρωση και τον ύπνο.

Εξασκώ το μυαλό μου

Κάθε μέρα ασκεί τον εγκέφαλό του με παιχνίδια λέξεων των New York Times, ενισχύοντας τη μνήμη και τη διανοητική εγρήγορση. «Υπάρχει ένα κομμάτι ‘χρησιμοποιήστε το ή χάστε το’ στη γήρανση», επισημαίνει.

Βγαίνω στη φύση

Η Dr. Leipzig φροντίζει να περνά χρόνο σε εξωτερικούς χώρους καθημερινά, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τον καθαρό αέρα, που βελτιώνουν τη διάθεση και τον ύπνο. Ακόμα και λίγα λεπτά στη βεράντα ή στο κοντινό πάρκο είναι πολύτιμα.

Συμμετέχω ενεργά στην κοινότητά μου

Χορωδία, εθελοντισμός, μέντορινγκ φοιτητών ιατρικής και υποστήριξη κοινωνικών σκοπών δημιουργούν ουσιαστικές φιλίες και αίσθημα σκοπού. «Η κοινωνική σύνδεση είναι απαραίτητη για την ψυχική και σωματική υγεία», λέει.

Χρησιμοποιώ ακουστικά βαρηκοΐας για καλύτερη ποιότητα ζωής

Ξεκίνησε να φορά ακουστικά βαρηκοΐας στα 60 του, βελτιώνοντας την ακοή, την ενέργεια και την κοινωνική συμμετοχή. Προτρέπει τους ηλικιωμένους να μην φοβούνται μικρές τεχνολογικές αλλαγές που βελτιώνουν τη ζωή τους.

Επιδιώκω την αλληλεξάρτηση, όχι την ανεξαρτησία

Η δεκτικότητα στη βοήθεια άλλων δεν μειώνει την αυτονομία. Ένα παράδειγμα είναι ένας φίλος του που, με τη βοήθεια βοηθού και αναπηρικού καροτσιού, παρακολούθησε μια συναυλία παρά σοβαρή ασθένεια. Η αλληλεξάρτηση επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή και την ποιότητα ζωής.

Αντιστέκομαι ενεργά στον ηλικιακό ρατσισμό

Ο ηλικιακός ρατσισμός εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά η θετική στάση απέναντι στη γήρανση συνδέεται με μεγαλύτερη μακροζωία και καλύτερη φυσική κατάσταση. Ο Dr. Leipzig υπενθυμίζει πάντα στους γύρω του την ηλικία του, ενισχύοντας την επίγνωση ότι όλοι γερνάμε.

Χαίρομαι με την σταδιακή πρόοδο

Η προσαρμογή στις αλλαγές μέσω μικρών βημάτων διατηρεί τη δραστηριότητα και ενισχύει την ικανοποίηση. Από την κωπηλασία μέχρι το pickleball, η επιμονή και η αυξανόμενη πρόκληση κάνουν τη ζωή γεμάτη και διασκεδαστική. «Ποτέ δεν ξέρεις τι είναι δυνατό», λέει, παραπέμποντας σε ηλικιωμένους που πετυχαίνουν απίστευτες σωματικές επιδόσεις ξεκινώντας αργά.

Η Dr. Rosanne Leipzig είναι η Gerald και May Ellen Ritter Καθηγήτρια και Αντιπρόεδρος, Ομότιμη, του Τμήματος Γηριατρικής και Παρηγορητικής Ιατρικής Brookdale στην Ιατρική Σχολή Icahn στο Mount Sinai, Νέα Υόρκη. Με πάνω από τέσσερις δεκαετίες εμπειρίας, έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες επαγγελματίες και φροντίσει χιλιάδες ηλικιωμένους ασθενείς, ενώ είναι συγγραφέας του βιβλίου Honest Aging: An Insider’s Guide to the Second Half of Life.

Η φιλοσοφία της ενσωματώνει σωματική άσκηση, νοητική εγρήγορση, κοινωνική σύνδεση, θετική στάση και σταδιακή πρόοδο, αποδεικνύοντας ότι η γήρανση μπορεί να είναι ενεργή, δημιουργική και ουσιαστική.