Μετά την αντίδραση της Κατερίνας Βουτσινά, αδερφής θύματος των Τεμπών, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του.

Τη διαφωνία του με το πρόσφατο βίντεο της Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποιήθηκε τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, εξέφρασε ο Παύλος Ασλανίδης, νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», περιέγραψε την αντίδραση των γονέων που παρακολούθησαν το βίντεο: «Όσοι γονείς ήταν εκεί σοκαρίστηκαν. Δεν τους άρεσε. Είναι πολύ σκληρές εικόνες».

Όταν ρωτήθηκε εάν είχε ληφθεί η συγκατάθεση των συγγενών για τη χρήση ηχητικού υλικού από τα θύματα, παραδέχθηκε ότι δεν το γνώριζε. «Η γυναίκα μου είδε το βίντεο και έκλαιγε. Εγώ είδα το όνομα του γιου μου χαραγμένο σε ένα μάρμαρο και λύγισα μπροστά στον κόσμο. Νομίζω ότι ήταν λάθος να δημοσιοποιηθεί», πρόσθεσε.

Το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού περιλαμβάνει εικόνες από το δυστύχημα, ηχητικά ντοκουμέντα και πλάνα αρχείου, ενώ η ίδια ζητά δικαιοσύνη και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου. Η ανάρτηση ανέδειξε και τις διαφορετικές αντιλήψεις που υπάρχουν ανάμεσα στις οικογένειες των θυμάτων σχετικά με την προβολή τέτοιου υλικού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpk06gxmhd5?integrationId=40599y14juihe6ly}