Η λιστερίωση είναι μία σοβαρή νόσος για αυτό και αποφασίστηκε η ανάκληση των επίμαχων φρούτων.

Η εταιρεία Oregon Potato Company ανακοίνωσε εθελοντική ανάκληση κατεψυγμένων μύρτιλων στις 12 Φεβρουαρίου, τα οποία διανεμήθηκαν σε τέσσερις πολιτείες των Η.Π.Α. - Μίσιγκαν, Όρεγκον, Ουάσινγκτον και Ουισκόνσιν- καθώς και στον Καναδά.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) κατέταξε την ανάκληση αυτή ως Κατηγορία I, το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, λόγω πιθανής μόλυνσης των μύρτιλων με το βακτήριο Listeria monocytogenes, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια, ιδιαίτερα σε έγκυες, ηλικιωμένους και άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η ανάκληση αφορά συνολικά 25.260 κιλά “Individually Quick Frozen” (IQF) μύρτιλα, που πωλήθηκαν σε με αριθμούς παρτίδας 2055 B2, 2065 B1, 2065 B3 και ημερομηνίες λήξης/καλύτερης χρήσης τον Ιούλιο 2027 και με αριθμούς παρτίδας 3305 A1 και 3305 B1 και ημερομηνία λήξης τον Νοέμβριο 2027.

Ο FDA επισημαίνει ότι η κατανάλωση μολυσμένων μύρτιλων μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πόνο στους μύες, ναυτία, έμετο και διάρροια, ενώ η πιο σοβαρή μορφή λιστερίωσης μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, απώλεια ισορροπίας και σπασμούς. Όποιος εμφανίσει συμπτώματα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον γιατρό του.

Η Oregon Potato Company έχει ήδη ειδοποιήσει τους επηρεαζόμενους πελάτες μέσω email. Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα μύρτιλα δεν πρέπει να τα καταναλώσουν και καλό είναι να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για οδηγίες σχετικά με απόρριψη ή επιστροφή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε διασταυρούμενη μόλυνση με άλλα τρόφιμα.

Ο κίνδυνος λιστερίωσης που οδήγησε στην ανάκληση των επίμαχων παρτίδων

Το Listeria monocytogenes είναι ένας οργανισμός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και μερικές φορές θανατηφόρες λοιμώξεις σε μικρά παιδιά, ευάλωτους ή ηλικιωμένους ανθρώπους και άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. Αν και τα υγιή άτομα μπορεί να υποφέρουν μόνο από βραχυχρόνια συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, σοβαρό πονοκέφαλο, ακαμψία, ναυτία, κοιλιακό πόνο και διάρροια, η λοίμωξη από Listeria μπορεί να προκαλέσει αποβολές σε έγκυες. Η μόλυνση από Listeria προκαλείται από το βακτήριο Listeria monocytogenes. Τα συμπτώματα της λοίμωξης από Listeria διαφέρουν μεμονωμένα. Σε ενήλικες, η λοίμωξη μπορεί να παρέλθει χωρίς να το παρατηρήσει ο ασθενής, αν και ορισμένοι μπορούν να αναπτύξουν συμπτώματα παρόμοια με τη γρίπη (υψηλή θερμοκρασία, πονόλαιμο, κεφαλαλγία και μυϊκούς πόνους).

Αν η λοίμωξη επεκταθεί στο νευρικό σύστημα εμφανίζονται συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση, έλλειψη ισορροπίας ή σπασμοί. Η λοίμωξη σε έγκυες είναι συνήθως ήπιας μορφής, με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, όπως πυρετό, μυαλγίες, κοιλιακό άλγος ή άλγος στην οσφύ, ναυτία, εμετούς ή διάρροια. Ωστόσο, είναι δυνατό να επηρεάσει την εξέλιξη της εγκυμοσύνης, οδηγώντας σε αποβολή, γέννηση θνησιγενούς νεογνού, πρόωρο τοκετό ή λοίμωξη απειλητική για την ζωή του νεογέννητου. Λοίμωξη κατά την διάρκεια της κύησης οδηγεί σε απώλεια του κυήματος κατά 20% και θάνατο του νεογέννητου στο 3% των περιπτώσεων.