Τα προς ανάκληση ζελεδάκια κυκλοφορούν και στην ελληνική αγορά, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.

Ανακαλούνται από τις ευρωπαϊκές αγορές μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, επικίνδυνα ζελεδάκια φρούτων ιαπωνικής προέλευσης καθώς ενέχεται σοβαρός κίνδυνος πνιγμού. Ειδικότερα οι γερμανικές αρχές ασφάλειας τροφίμων έκαναν επισήμανση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) στις 19 Φεβρουαρίου για τα επίμαχα ζελεδάκια. Το προϊόν διακινήθηκε στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της Ολλανδίας και έχει διανεμηθεί σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πνιγμού, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά. Η υφή και το μέγεθος των συγκεκριμένων ζελεδένιων καραμελών ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο κατάποσης χωρίς επαρκή μάσηση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία. Η αξιολόγηση του κινδύνου χαρακτηρίστηκε ως σοβαρή , ενώ η κοινοποίηση βασίστηκε σε επίσημο έλεγχο στην αγορά.

Αυτά είναι τα ζελεδάκια που ανακαλούνται

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Να ελέγχουν την προέλευση και την επισήμανση των προϊόντων.

Να μην επιτρέπουν την κατανάλωση τέτοιων ζελεδένιων καραμελών από μικρά παιδιά.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη αγοράσει το προϊόν, να ακολουθήσουν τις οδηγίες ανάκλησης των αρμόδιων αρχών.