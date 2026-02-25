Η αυστραλιανή κυβέρνηση συμβουλεύει τους πολίτες της στο Ισραήλ και τον Λίβανο να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης όσο υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μετακίνησης.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ζήτησε από τις οικογένειες των Αυστραλών διπλωματών στο Ισραήλ και τον Λίβανο να αποχωρήσουν από τις δύο χώρες της Μέσης Ανατολής, επικαλούμενη επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας συνέστησε επίσης την εθελοντική αποχώρηση των μελών των οικογενειών Αυστραλών διπλωματών που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Κατάρ.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επανεκκίνησαν τις διαπραγματεύσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει απειλήσει ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν δεχτεί επίθεση, ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Τρίτη ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «εφικτή» εφόσον δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία.

Με πληροφορίες από Reuters