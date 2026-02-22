«Η συνεργασία μεταξύ μας μπορεί να αποφέρει πολύ μεγάλους καρπούς» εξήγησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σε μια περίεργη δήλωση προχώρησε το βράδυ της Κυριακής (22/2) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να οικοδομήσει ένα δίκτυο συμμαχικών κρατών εντός ή γύρω από τη Μέση Ανατολή- ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος- για να σταθούν από κοινού απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «ριζοσπαστικούς» αντιπάλους.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «θα δημιουργήσει ένα ολόκληρο σύστημα- ουσιαστικά ένα είδος εξαγώνου συμμαχιών- εκτός ή εντός της Μέσης Ανατολής», που θα απαριθμεί την Ινδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες αραβικές, αφρικανικές και ασιατικές χώρες.

«Η πρόθεση εδώ είναι να δημιουργηθεί ένας άξονας χωρών που βλέπουν την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους στόχους με τον ίδιο τρόπο, σε αντίθεση με τους ριζοσπαστικούς άξονες», εξήγησε.

«Τόσο ο ριζοσπαστικός σιιτικός άξονας, τον οποίο έχουμε χτυπήσει πολύ σκληρά, όσο και ο αναδυόμενος άξονας, ο ριζοσπαστικός σουνιτικός άξονας. Όλες αυτές οι χώρες μοιράζονται μια διαφορετική οπτική γωνία και η συνεργασία μεταξύ μας μπορεί να αποφέρει πολύ μεγάλους καρπούς και, φυσικά, να διασφαλίσει επίσης τη δύναμή μας και το μέλλον μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσκεψη Μόντι στο Ισραήλ

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα φτάσει στο Ισραήλ την Τετάρτη για επίσημη επίσκεψη που θα οδηγήσει σε στενότερη «οικονομική συνεργασία, διπλωματική συνεργασία και συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας», θέλησε να επισημάνει επίσης, ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Σημειώνω επίσης έναν άλλο ειδικό τομέα συνεργασίας», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, «αφού θα προωθήσουμε τη συνεργασία στην υψηλή τεχνολογία, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην κβαντική».

Ο Μόντι πρόκειται να απευθυνθεί στην Κνεσέτ το ίδιο απόγευμα στις 4:30 μ.μ. και οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Γιαντ Βασέμ και θα παραστούν σε εκδήλωση καινοτομίας στην Ιερουσαλήμ.

Πηγή Τimes of Ιsrael