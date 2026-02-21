Πολλές αραβικές χώρες καταδικάζουν τις δηλώσεις του.

Πολλές αραβικές χώρες διαμαρτυρήθηκαν σήμερα για τις δηλώσεις που έκανε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι ο οποίος υποστήριξε ότι, με βάση τη βιβλική παράδοση, οι Ισραηλινοί έχουν δικαιώματα σε εδάφη που καλύπτουν μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.

Ο Χάκαμπι, πρώην βαπτιστής πάστορας και ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ, διορίστηκε πρεσβευτής από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το 2025. Την Παρασκευή δόθηκε στη δημοσιότητα μια συνέντευξή του στο podcast του συντηρητικού σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος τον ρώτησε πώς ερμηνεύει έναν στίχο της Γένεσης, σύμφωνα με τον οποίο το Ισραήλ έχει δικαιώματα στα εδάφη που εκτείνονται «μεταξύ του Νείλου και του Ευφράτη», δηλαδή στην Αίγυπτο, το Ιράκ και τη Συρία.

«Πιστεύω ότι είναι ακριβές. Και αυτό θα περιλάμβανε χοντρικά όλη τη Μέση Ανατολή. Θα ήταν καλό να τα έπαιρναν όλα», είπε ο πρεσβευτής.

Πολλές αραβικές χώρες καταδίκασαν σφοδρά τις δηλώσεις αυτές. Η Σαουδική Αραβία τις χαρακτήρισε «ανεύθυνες» και «επικίνδυνες» ενώ η Ιορδανία έκανε λόγο για «επίθεση στην εθνική κυριαρχία των χωρών της περιοχής».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου «επαναλαμβάνει ότι το Ισραήλ δεν έχει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ούτε σε καμία άλλη αραβική γη».

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που εδρεύει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι οι δηλώσεις του Μάικ Χάκαμπι «αντικρούουν την απόρριψη εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ του σχεδίου προσάρτησης της Δυτικής Όχθης» από το Ισραήλ.

Σήμερα, ο Αμερικανός πρεσβευτής ανάρτησε στο Χ δύο μηνύματα για να διευκρινίσει τη θέση του σε άλλα θέματα που αναφέρθηκαν στη συνέντευξη, όπως τον ορισμό του σιωνισμού, όμως δεν αναθεώρησε τις δηλώσεις του περί του ελέγχου των εδαφών της Μέσης Ανατολής από το Ισραήλ.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ το Ισραήλ εντείνει τα μέτρα για να ενισχύσει τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατέλαβε το 1967. Το Ισραήλ έχει επίσης προσαρτήσει την Ανατολική Ιερουσαλήμ και ένα τμήμα του συριακού Γκολάν.