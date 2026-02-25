Την πρωτοφανή αυτή απόφαση έκανε με ανακοίνωσή του το ίδιο το κόμμα.

Η εισαγγελική έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη σε συνέντευξή του στο YouTube σχετικά με τη χρήση ecstasy, κατέληξε στον ορισμό δικασίμου. Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 είχε αναφέρει πως το 1989, στο Σίδνεϊ, είχε κάνει χρήση ecstasy.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τις 16 Δεκεμβρίου 2026. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για δηλώσεις που αφορούν προσωπικές εμπειρίες του στο Σίδνεϊ πριν από 37 χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από το ΜέΡΑ25, το οποίο έκανε λόγο για «ενίσχυση του εκφασισμού και απόδειξη χειραγώγησης». «Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα και δημοκράτη πολίτη να τοποθετηθεί δημόσια, εκφράζοντας την αποδοκιμασία του απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη», αναφέρει το κόμμα.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

«Ενίσχυση του εκφασισμού και απόδειξη χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, η παραπομπή σε δίκη του Γιάνη Βαρουφάκη

Η κλήση του γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, να δικαστεί για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών» (στις 16 Δεκεμβρίου 2026) αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στην πορεία εκφασισμού της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα μία επιπλέον απόδειξη της απόλυτης χειραγώγησής της από την κυβέρνηση και ειδικά την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μια χώρα όπου οι χειρισμοί της Δικαιοσύνης καλλιεργούν σε σταθερή βάση τον κοινωνικό μηδενισμό και την απελπισία, η στοχοποίηση του Γιάνη Βαρουφάκη αποδεικνύει ότι το σύστημα που συγκαλύπτει την αλήθεια στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, της Πύλου, των υποκλοπών κ.ά., επιλέγει τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 ως «επικίνδυνο» εχθρό του. Όχι τυχαία, γιατί και αυτός λέει την αλήθεια.

Στο ΜέΡΑ25 θεωρούμε τιμή μας το μίσος τους εναντίον μας και εναντίον του γραμματέα μας.

Αν και η στάση της ελληνικής δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση έχει προσφέρει πλούσιο γέλιο στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και σε αυτούς που δεν συγκαταλέγονται στους υποστηρικτές του ΜέΡΑ25 και του γραμματέα του, η ιστορία αυτή δεν παύει να είναι επικίνδυνη. Η ιδέα να δικαστεί επικεφαλής πολιτικού κόμματος, επειδή αναφέρθηκε στην εμπειρία του με ουσίες πριν από πολλές δεκαετίες, δεν είναι μια τυχαία και αθώα γκάφα. Αποτελεί μήνυμα μιας δικαιοσύνης η οποία κλείνει τα μάτια μπροστά στην εξουσία και κυνηγά όποιον δεν γονατίζει σε αυτήν.

Στο ΜέΡΑ25 δεν θα σωπάσουμε. Ούτε για την προκλητική χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ούτε για το μείζον πρόβλημα των εξαρτήσεων, στο οποίο θα συνεχίσουμε να τοποθετούμαστε με ειλικρίνεια και σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση και όχι με χωροφυλακίστικές αντιλήψεις του 1950.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη, επιστημονικό φορέα ή δημοκράτη πολίτη, να πάρει θέση εκφράζοντας δημόσια αποδοκιμασία απέναντι στην προκλητική κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Ανησυχητική εξέλιξη για το κράτος δικαίου της χώρα μας» σημειώνει από την πλευρά της η Νέα Αριστερά. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η παραπομπή του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών», με αφορμή αναφορά του σε προσωπική εμπειρία πριν από 37 χρόνια, συνιστά μια βαθιά ανησυχητική εξέλιξη για το κράτος δικαίου στη χώρα μας.

Πρόκειται για τον ορισμό της επικίνδυνης ποινικοποίησης του δημόσιου λόγου και πρόσθετη ένδειξη χειραγώγησης της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και κυρίως της ακροδεξιάς τάσης στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Η δίωξη αυτή δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο: στοχοποιείται επικεφαλής πολιτικού κόμματος για αναφορά σε εμπειρία δεκαετιών πριν, στέλνοντας μήνυμα εκφοβισμού σε όποιον αρθρώνει ελεύθερο λόγο που ενοχλεί την εξουσία .

Η Νέα Αριστερά στέκεται απέναντι στην πολιτική φόβου και υποκρισίας. Δεν αποδεχόμαστε μια δημοκρατία περιορισμένων δικαιωμάτων, όπου η κυβέρνηση ενεργοποιεί συντηρητικά αντανακλαστικά αντί να ενισχύει τις πολιτικές δημόσιας υγείας, πρόληψης και απεξάρτησης».