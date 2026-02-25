Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του διασωληνώθηκε.

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για 22χρονο από τον Πύργο που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Τζάνειο λόγω μηνιγγίτιδας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο 22χρονος εισήχθη αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου την Τρίτη με υψηλό πυρετό και έντονη κεφαλαλγία. Ωστόσο, η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε γρήγορα ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν άμεσα σε διασωλήνωση για τη σταθεροποίηση των ζωτικών λειτουργιών του αναφέρει το Patris.gr.

Αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, που εφημέρευε εκείνη τη στιγμή, αλλά κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου παραμένει διασωληνωμένος.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του, ενώ οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή του.