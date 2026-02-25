Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προσέλθουν στο δικαστήριο οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη, ώστε να καταθέσουν για τα περιστατικά.

Για τις 6 Μαρτίου αναβλήθηκε η δίκη του μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ο οποίος συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη στην περιοχή της Κηφισιάς.

Το δικαστήριο χρειάστηκε να αναβάλλει την υπόθεση προκειμένου να προσέλθουν οι αστυνομικοί που καταδίωξαν τον 72χρονο μάνατζερ στην περιοχή της Κηφισιάς όταν εκείνος δεν σταμάτησε σε σήμα τους για έλεγχο. Το δικαστήριο ήρε την κράτηση του κατηγορουμένου, ο οποίος θα αφεθεί ελεύθερος από την ΓΑΔΑ.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί πλημμεληματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση (για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας) καθώς και για απείθεια.