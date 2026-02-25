Η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι η συγκεκριμένη δίωξη δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.

Για μια δημοκρατία περιορισμένων δικαιωμάτων, όπου η κυβέρνηση ενεργοποιεί συντηρητικά αντανακλαστικά αντί να ενισχύει τις πολιτικές δημόσιας υγείας, πρόληψης και απεξάρτησης, αναφέρεται η Νέα Αριστερά. Με αφορμή την απόφαση για δίκη του Γ.Βαρουφάκη, η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για «ανησυχητική εξέλιξη για το κράτος δικαίου», αλλά και τον ορισμό της «επικίνδυνης ποινικοποίησης του δημόσιου λόγου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Η παραπομπή του Γιάνη Βαρουφάκη σε δίκη για «πρόκληση και διαφήμιση ναρκωτικών», με αφορμή αναφορά του σε προσωπική εμπειρία πριν από 37 χρόνια, συνιστά μια βαθιά ανησυχητική εξέλιξη για το κράτος δικαίου στη χώρα μας.

Πρόκειται για τον ορισμό της επικίνδυνης ποινικοποίησης του δημόσιου λόγου και πρόσθετη ένδειξη χειραγώγησης της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και κυρίως της ακροδεξιάς τάσης στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Η δίωξη αυτή δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο: στοχοποιείται επικεφαλής πολιτικού κόμματος για αναφορά σε εμπειρία δεκαετιών πριν, στέλνοντας μήνυμα εκφοβισμού σε όποιον αρθρώνει ελεύθερο λόγο που ενοχλεί την εξουσία .

Η Νέα Αριστερά στέκεται απέναντι στην πολιτική φόβου και υποκρισίας. Δεν αποδεχόμαστε μια δημοκρατία περιορισμένων δικαιωμάτων, όπου η κυβέρνηση ενεργοποιεί συντηρητικά αντανακλαστικά αντί να ενισχύει τις πολιτικές δημόσιας υγείας, πρόληψης και απεξάρτησης.