Αναλυτικά τα κέρδη, που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Allwyn τον πίνακα των κερδών της κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 25589, σειρά η 4η και στοιχείο το Γ.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε νέο, 7ο συνεχόμενο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως το ποσό των 2.180.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 25589 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 3η, 4η και 5η και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κερδίζει ο αριθμός 65486 σε όλες τις σειρές.

Επίσης, από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 1402, 17529, 20313, 36281, 41459, 48346, 52563, 55712 και 72633.