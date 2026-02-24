Ο «ήχος» των Ολυμπιακών αγώνων.

Κάθε αθλητής αλλά και όλοι οι λάτρεις των Ολυμπιακών αγώνων ξέρουν πολύ καλά αυτό τον ήχο: είναι το καρδιοχτύπι που ενώνει τον κόσμο, όπως επισημαίνει η ΔΟΕ.

Το βίντεο που ανάρτησε η ΔΟΕ στα social media καθηλώνει αποτυπώνοντας αυτό ακριβώς το καρδιοχτύπι. Αυτό που νιώθουν οι αθλητές τη μεγάλη στιγμή, αλλά και όσοι παρακολουθούν την προσπάθειά τους.

«Το καρδιοχτύπι που ενώνει τον κόσμο. Ο νέος Ολυμπιακός ήχος- σήμα κατατεθέν που δημιουργήθηκε από αθλητές, φιλάθλους, προπονητές, εθελοντές και ανθρώπους στα παρασκήνια», αναφέρει η ανάρτηση.

{https://x.com/Olympics/status/2026254774115401887?s=20}