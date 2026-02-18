Ένας απρόσμενος πρωταγωνιστής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Έκανε δυνατό σπριντ στην τελική ευθεία και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, αλλά το όνομά του δεν θα μπει στα αποτελέσματα των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026. Πολύ απλά, επειδή είναι σκύλος.

Ο Νάζγκουλ μπήκε στη διαδρομή του ομαδικού σπριντ σκι αντοχής γυναικών, το πρωί της Τετάρτης και έκανε πολύ καλό φίνις, κερδίζοντας το χειροκρότημα. «Αναρωτήθηκα αν έχω παραισθήσεις», παραδέχθηκε η Τένα Χάντζιτς, η αθλήτρια από την Κροατία πίσω από την οποία έτρεχε ο σκύλος. «Δεν ήξερα τι να κάνω, επειδή θα μπορούσε ίσως να μου επιτεθεί ή να με δαγκώσει», συμπλήρωσε.

Αφού τερμάτισε, χαρίζοντας ίσως ένα από τα πιο περίεργα «καρέ» στο φώτο φίνις, οι άνθρωποι της διοργάνωσης έπιασαν τον σκύλο, που ζει σε κοντινό ξενοδοχείο στο Τέζερο.

«Δεν ήταν τόσο μεγάλο θέμα, επειδή δεν παλεύω για μετάλλια ή για κάτι μεγάλο. Αλλά αν αυτό συνέβαινε στους τελικούς, σίγουρα θα κόστιζε σε κάποιον ένα μετάλλιο ή ένα πολύ καλό αποτέλεσμα», επεσήμανε η Χάντζιτς.

Οι κηδεμόνες του Νάζγκουλ είπαν στο NPR ότι ο δύο χρονών σκύλος πιθανότατα αναζητούσε παρέα και όχι Ολυμπιακή δόξα. «Έκλαιγε το πρωί, περισσότερο από ό,τι συνήθως, επειδή μας είδε να φεύγουμε. Πιστεύω ότι απλά ήθελε να μας ακολουθήσει. Πάντα αναζητά ανθρώπους», συμπλήρωσαν.

