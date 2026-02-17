Κρατούσε την πινακίδα της Ουκρανίας, στην τελετή έναρξης στο Σαν Σίρο.

Στα χέρια της κρατούσε την πινακίδα με το όνομα της Ουκρανίας. Ακριβώς πίσω της, ανέμιζε η ουκρανική σημαία. Ο κόσμος επευφημούσε τους αθλητές και εκείνη, μια Ρωσίδα, έκλαιγε σιωπηλά πίσω από τα σκούρα γυαλιά που κάλυπταν μεγάλο μέρος του προσώπου της.

Για την Αναστασία Κουτσέροβα, αυτή η συμβολική κίνηση είχε μεγάλη σημασία. Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσίδα αρχιτέκτονας που ζει στο Μιλάνο είναι εναντίον της εισβολής της Μόσχας. Αποφάσισε να κάνει αυτή τη μικρή κίνηση για να εκφράσει την αντίθεσή της, κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026.

Όπως όλες οι εθελόντριες, οι οποίες κρατούσαν τις πινακίδες με τα ονόματα των 92 κρατών που συμμετέχουν στους Αγώνες, μπήκε στο Σαν Σίρο φορώντας ένα ασημί μακρύ, φουσκωτό παλτό, με κουκούλα και μεγάλα σκούρα γυαλιά. Δεν μπορούσαν να την αναγνωρίσουν και η εθνικότητά της δεν ανακοινώθηκε, όταν προηγήθηκε της πενταμελούς αντιπροσωπείας της ουκρανικής ομάδας που συμμετείχε στην παρέλαση των αθλητών στο Σαν Σίρο. Αποκάλυψε τον ρόλο της στους 879 followers της στο Instagram και στη συνέχεια στο Associated Press.

Αρχικά, επρόκειτο να γίνει τυχαία η διανομή, αλλά στη συνέχεια ο χορογράφος ρώτησε τους εθελοντές αν είχαν προτιμήσεις. Και η Κουτσέροβα επέλεξε την Ουκρανία.

«Έχουν κάθε δικαίωμα να μισούν τους Ρώσους»

«Όταν περπατάς δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, συνειδητοποιείς ότι έχουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα να νιώθουν μίσος για κάθε Ρώσο», δήλωσε. «Παρόλα αυτά, πιστεύω πως είναι σημαντικό να κάνεις ακόμα και μια μικρή κίνηση για να τους δείξεις ότι ίσως δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο», συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν πολλοί φίλοι μου, πολλοί στη Ρωσία που δεν μπορούν να πουν τίποτα, που φοβούνται τόσο το καθεστώς. Ένιωθα ότι ήταν κάτι που όφειλα στους Ουκρανούς και τους φίλους μου τους Ρώσους, ακόμα και αυτή τη μικρή κίνηση», τόνισε.

Για την Κουτσέροβα, το να μιλήσει σχετικά με τη μικρή πράξη «αντίστασης» ενώ συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη δολοφονία του Αλεξέι Ναβάλνι είναι ένας τρόπος να θυμίσει στον κόσμο ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, παρότι η ζωή αλλού προχωρά.

«Οι Ουκρανοί δεν έχουν καμία δυνατότητα να αποφύγουν αυτές τις σκέψεις ή να αγνοήσουν την ύπαρξη του πολέμου. Οπότε, είναι η πραγματικότητά τους. Συνεχίζουν να αγαπούν ο ένας τον άλλον, να παντρεύονται, να ασχολούνται με τον αθλητισμό, να έρχονται στους Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα καταστροφικό φόντο», επεσήμανε.

Οι Ουκρανοί κατάλαβαν πως ήταν Ρωσίδα

Χωρίς να τους πούνε πως η Κουτσέροβα είναι Ρωσίδα, οι Ουκρανοί αθλητές αμέσως κατάλαβαν την καταγωγή της και της μίλησαν στα ρωσικά. Για εκείνη, αυτό ήταν σημάδι «κάποιας βαθιάς σύνδεσης» μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών «που προφανώς θα μπορούσε να συνεχιστεί, αν δεν υπήρχε ο πόλεμος».

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ομάδας που παρέλασε στο Μιλάνο ήταν η σημαιοφόρος Γελιζαβέτα Σιντόρκο, ενώ ανάμεσα στα μέλη ήταν ο Κίριλο Μάρσακ. Οι πατεράδες και των δύο πολεμάνε στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

«Κυριολεκτικά δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να πεις, το οποίο μπορεί να αναιρέσει τη ζημιά που ήδη έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν υπάρχει καμία λέξη που μπορεί να πλησιάσει τη συγχώρεση», τόνισε η Κουτσέροβα.

Αμέσως πριν μπουν στο στάδιο «γύρισα, δεν ήξερα τι να τους πω, απλά είπα ότι όλο το στάδιο θα τους χειροκροτήσει όρθιο». Εκείνοι ήταν επιφυλακτικοί. Όταν ακούστηκαν οι επευφημίες, η Κουτσέροβα ένιωσε πως ήταν σαν όλο το στάδιο «να αναγνωρίζει την ανεξαρτησία τους, τη θέλησή τους για ελευθερία, το κουράγιο τους που τα κατάφεραν να πάνε στους Ολυμπιακούς αγώνες». Η ίδια έκλαιγε, σιωπηλά, πίσω από τα γυαλιά της.

Η τελευταία φορά που επισκέφθηκε τη Ρωσία ήταν το 2018, αλλά κατανοεί ότι παίρνει ένα ρίσκο αψηφώντας το καθεστώς. «Πρέπει να ανησυχώ για αυτό, υποτίθεται ότι πρέπει να φοβάμαι. Και δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι μιλώντας δεν θα βλάψω ανθρώπους που γνωρίζω. Αλλά σκέφτομαι ότι αν φοβάμαι εγώ, που ζω σε μια δημοκρατική χώρα και απολαμβάνω όλες τις ελευθερίες, τότε το καθεστώς έχει νικήσει».

Η Κουτσέροβα κράτησε την πινακίδα άλλης μίας ομάδας στην τελετή έναρξης, της Δανίας, που επίσης χειροκροτήθηκε, για την αντίσταση της χώρας στις απειλές των ΗΠΑ για κατάληψη της Γροιλανδίας. «Ναι, είναι σύμπτωση, αλλά το σκέφτηκα», κατέληξε.

