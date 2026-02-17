Η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία μέσω Ιταλίας, αποφεύγοντας το μεγαλύτερο μέρος του εναέριου χώρου της ΕΕ.

«Σήμερα, ξεκινάμε έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων σε τριμερή μορφή, Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο επικεφαλής της Ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών στη Γενεύη που είναι σε εξέλιξη.

«Ευχαριστούμε την αμερικανική διαδικασία για τη συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις. Είμαστε ευγνώμονες στην Ελβετία για την οργάνωση της συνάντησης και την παροχή των απαραίτητων συνθηκών για τις συζητήσεις. Έχουμε τα πλαίσια που ενέκρινε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας και μια σαφή εντολή. Θέματα ασφάλειας και ανθρωπιστικά ζητήματα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Εργαζόμαστε εποικοδομητικά, συγκεντρωμένα και χωρίς υπερβολικές προσδοκίες. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε στο μέγιστο τις λύσεις που μπορούν να φέρουν πιο κοντά στη βιώσιμη ειρήνη» σημείωσε.

Η πορεία των Ρώσων

Την ίδια ώρα έγινε γνωστή η πορεία που ακολούθησε η ρωσική αντιπροσωπεία προκειμένου να μεταβεί από τη Μόσχα στη Γενεύη.

Το αεροσκάφος με την 20μελή ρωσική αντιπροσωπεία και επικεφαλής τον Βλαντιμίρ Μεντίνσκι απέφυγε μια απευθείας διαδρομή πάνω από το μεγαλύτερο μέρος του εναέριου χώρου της ΕΕ και πέταξε μόνο μέσω του ιταλικού εναέριου χώρου. Η Ιταλία ήταν ούτως ή αλλιώς η πιο πιθανή επιλογή, σε αντίθεση με τα ανοιχτά εχθρικά κράτη της Βαλτικής, την Πολωνία και τη Γερμανία.

Η άφιξη της ρωσικής αντιπροσωπείας

Οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Προσερχόμενη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η Ρωσία ενίσχυσε την πίεση στην Ουκρανία να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τους όρους του Κρεμλίνου και εξαπέλυσε άλλη μια μαζική επίθεση με πυραύλους και drone με στόχο την ενέργεια και τις κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Κρεμλίνο είναι αποφασισμένο να αναγκάσει το Κίεβο να υποκύψει σε απαιτήσεις που θα υπονόμευαν την εξουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά καθώς συμπληρώνονται 4 χρόνια σε λίγες μέρες από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο χρόνος δεν φαίνεται να κυλά πλέον προς όφελος της Μόσχας.

Η ρωσική οικονομία παραπαίει και οι δυνάμεις της έχουν υποστεί περισσότερες απώλειες από όσες μπόρεσαν να αναπληρώσουν τους τελευταίους δύο μήνες, λένε Δυτικοί αξιωματούχοι. Το Κρεμλίνο βλέπει επίσης το περιθώριο του για να καταλήξει σε μια επωφελή συμφωνία να στενεύει, επειδή η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να αποσπαστεί καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και ενδεχομένως να αποδυναμωθεί από το αποτέλεσμά τους.

«Είναι σαφές ότι εάν το Κογκρέσο περιέλθει στον έλεγχο των Δημοκρατικών, τότε θα είναι πιο δύσκολο για τον Τραμπ να λάβει κάποιες αποφάσεις», δήλωσε ένας Ρώσος ακαδημαϊκός που βρίσκεται κοντά σε ανώτερους Ρώσους διπλωμάτες, στην Washington Post.

Αλλά ακόμη και όταν η Μόσχα ελπίζει να παραδώσει στον Τραμπ μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία ως πολιτικό θρίαμβο ενόψει των ενδιάμεσων περιόδων του Κογκρέσου, το Κρεμλίνο δεν είναι έτοιμο να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από κανένα από τα βασικά του αιτήματα προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης εδαφών από το Κίεβο, δήλωσαν αναλυτές και άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

«Φαίνεται ότι θέλουν ειρήνη», δήλωσε για τους Ρώσους ένα άτομο κοντά στις συνομιλίες. «Αλλά θέλουν ειρήνη μόνο με τους δικούς τους όρους».

«Όλοι λένε πόσο παραγωγικές είναι οι συνομιλίες, αλλά στην πραγματικότητα, όλα έχουν σταματήσει», δήλωσε το άτομο κοντά στις συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα. «Έχουμε συμφωνήσει σε ό,τι έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε και τίποτα δεν προχωρά περαιτέρω».

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές του βασίζονται στις ΗΠΑ για να βοηθήσουν στην εγγύηση της μεταπολεμικής ασφάλειας της Ουκρανίας σε περίπτωση συμφωνίας, αλλά η Ρωσία έχει απορρίψει οποιαδήποτε παρουσία δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων και δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόθυμος να εμπλέξει τις ΗΠΑ προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία.

