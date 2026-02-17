Έως τις 23 Φεβρουαρίου ζητά η Warner Bros την «καλύτερη και τελική» προσφορά της Paramount.

Η Warner Bros Discovery απέρριψε την τελευταία προσφορά της Paramount, για εξαγορά έναντι 30 δολαρίων ανά μετοχή, αλλά έδωσε επτά ημέρες στην εταιρεία προκειμένου να κάνει καλύτερη πρόταση.

Ανεπίσημα, η Paramount έριξε στο τραπέζι πρόταση για 31 δολάρια ανά μετοχή, ανέφερε η Warner Bros, δελεάζοντας το διοικητικό συμβούλιο να διαπραγματευτεί.

Η εταιρεία έχει προθεσμία έως τις 23 Φεβρουαρίου να υποβάλει την «καλύτερη και τελική προσφορά», την οποία το Netflix επιτρέπεται να αντιστοιχίσει, υπό τους όρους της συμφωνίας για συγχώνευση, ανακοίνωσε η Warner Bros.

«Το διοικητικό συμβούλιό μας δεν έκρινε ότι η πρότασή σας είναι εύλογα πιθανό να οδηγήσει σε μια συναλλαγή που είναι ανώτερη της συγχώνευσης με το Netflix», ανέφεραν ο πρόεδρος της Warner Bros, Σάμουελ ΝτιΠιάτσα και ο CEO, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, σε επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της Paramount. «Συνεχίζουμε να προτείνουμε τη συναλλαγή μας με το Netflix και παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι σε αυτή», ανέφεραν ακόμα.

Οι δύο κολοσσοί διεκδικούν τον έλεγχο της Warner Bros, τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο και το περιεχόμενό της. Οικονομικός σύμβουλος της Paramount δήλωσε ότι η προσφορά τους θα ανέλθει στα 31 δολάρια ανά μετοχή αν η άλλη πλευρά συμφωνήσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και πως θα μπορούσαν να ανέβουν ακόμα περισσότερο, ανέφερε η Warner Bros στην επιστολή, συμπληρώνοντας πως τώρα αναμένει ότι η καλύτερη και τελική πρόταση θα περιλαμβάνει μια τιμή πάνω από αυτό το ποσό.

«Τελειώνει ο χρόνος για την Paramount, καθώς αυτή η υπόθεση συνεχίζεται για πάρα πολύ καιρό, κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», σχολίασε ο αναλυτής της PP Foresight, Πάολο Πεσκατόρε. «Προς το παρόν, η μπάλα είναι στο γήπεδο της Paramount», συμπλήρωσε.

Η τρέχουσα προσφορά της Paramount για όλη την εταιρεία ανέρχεται σε 108,4 δισεκατομμύρια. Το Netflix προσφέρει 82,7 δισεκατομμύρια μόνο για τα στούντιο και την υπηρεσία streaming.

Η Warner Bros, που επανειλημμένα έχει απορρίψει τις προτάσεις της Paramount για την εξαγορά όλης της εταιρείας, προχωρά σε ψηφοφορία επί της πρότασης του Netflix, που δίνει 27,75 δολάρια ανά μετοχή για τα στούντιο και την υπηρεσία streaming. Οι μέτοχοι θα ψηφίσουν στις 20 Μαρτίου.

Η απόφαση να συζητήσει με την Paramount σηματοδοτεί μια στροφή για τη Warner Bros. Η Paramount έχει αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας «ποτέ δεν συζήτησε ουσιαστικά» μαζί τους στις έξι διαφορετικές προσφορές που έκαναν τα στελέχη της 12 εβδομάδες προτού η Warner Bros ανακοινώσει τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix, στις τ Δεκεμβρίου. Η δημόσια επιθετική προσφορά που έγινε λίγες ημέρες αργότερα από την Paramount, απορρίφθηκε τον ίδιο μήνα. Η αναθεωρημένη προσφορά της Paramount, που περιελάμβανε προσωπική εγγύηση για μετοχικό κεφάλαιο ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον- πατέρα του CEO της Paramount Ντέιβιντ Έλισον- επίσης απορρίφθηκε, στις αρχές Ιανουαρίου.

Πηγή: Reuters