Με εκτελεστικούς παραγωγούς τους δημιουργούς του Stranger Things και τον σκηνοθέτη του Baby Reindeer, κάτι πολύ κακό πρόκειται να συμβεί στο Netflix στις 26 Μαρτίου.

Αν γνωρίζουμε ότι κάτι κακό πρόκειται να συμβεί, γιατί νιώθουμε τόσο τρομερά ενθουσιασμένοι γι' αυτό;

Στη νέα της σειρά τρόμου του Netflix, Something Very Bad Is Going to Happen, η δημιουργός και showrunner Χάλεϊ Ζ. Μπόστον «προσκαλεί» τους θεατές σε έναν ανατριχιαστικό και — τελικά — καταδικασμένο γάμο. Μην ανησυχείτε, δεν είναι spoiler — είναι όλα στον τίτλο.

«Λατρεύω τον τρόμο. Είναι φυσικό για μένα, [έτσι] επεξεργάζομαι τα δικά μου συναισθήματα και αισθήματα και την δική μου κατανόηση του κόσμου», λέει η Μπόστον. «Νομίζω ότι ο τρόμος σού επιτρέπει να εξερευνήσεις τα συναισθήματα-ταμπού και να αντιμετωπίσεις κάπως όλους αυτούς τους φόβους».

Εκτελεστικοί παραγωγοί στη νέα σειρά είναι οι αδερφοί Ντάφερ του Stranger Things. H πλοκή ακολουθεί την Ρέιτσελ και τον Νίκι στην προετοιμασία του γάμου τους και η όπως λέει η Μπόστον, η ατμόσφαιρα θυμίζει κάτι ανάμεσα σε Carrie και Rosemary's Baby — με στοιχεία χιούμορ, παραλογισμού, έντασης και παράνοιας. Η Μπόστον αντλεί επίσης έμπνευση από τους δικούς της γονείς, οι οποίοι έχουν έναν μακροχρόνιο και ευτυχισμένο γάμο.

«Αν η Carrie είναι η εκδοχή του τρόμου για ένα κορίτσι που γίνεται γυναίκα, και το Rosemary's Baby είναι η τρομακτική εκδοχή μιας γυναίκας που γίνεται μητέρα, το Something Very Bad Is Going to Happen, είναι η εκδοχή του τρόμου για μια γυναίκα που γίνεται σύζυγος», αναφέρεται στη σύνοψη της σειράς.

«Η Ρέιτσελ (Καμίλα Μορόνε) παντρεύεται σε πέντε μέρες. Μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Νίκι (Άνταμ ΝτιΜάρκο), ξεκινούν ένα ταξίδι προς το εξοχικό σπίτι της οικογένειάς του, απομονωμένο σε ένα χιονισμένο δάσος, για την τελετή γάμου των ονείρων τους. Που θα ήταν πραγματικά τόσο όμορφο, εκτός από το γεγονός ότι… η επιρρεπής στον δεισιδαιμονισμό και την παράνοια Ρέιτσελ, δεν μπορεί να αποβάλει το αδιάκοπο συναίσθημα ότι κάτι κακό πρόκειται να συμβεί. Οι προειδοποιητικές της αμφιβολίες, σε συνδυασμό με μια σειρά από ανατριχιαστικές συμπτώσεις και τρομακτικές εκπλήξεις, την αναγκάζουν να θέσει το ερώτημα: Τι κάνει δύο ανθρώπους συντρόφους ψυχής; Και το χειρότερο — τι θα μπορούσε να είναι πιο τρομακτικό από μια δια βίου δέσμευση με τον λάθος άνθρωπο;

«Όταν ήμουν παιδί, η μαμά μου μου είπε, "πρέπει απλώς να βεβαιωθείς ότι δεν θα παντρευτείς τον λάθος άνθρωπο"» λέει η Μπόστον στο Tudum και προσθέτει ότι «η σειρά αφορά τον φόβο του να παντρευτείς τον λάθος άνθρωπο».

Καθώς η Ρέιτσελ της Μορόνε και ο Νίκι του Άνταμ ΝτιΜάρκο, ετοιμάζονται να πουν το «Ναι», θα αντιμετωπίσουν τις δικές τους αγωνιώδεις ερωτήσεις σχετικά με τη δέσμευση — όλα αυτά ενώ παλεύουν με μια απολαυστικά φρέσκια τρομακτική ανατροπή.

Η σειρά των οκτώ επεισοδίων θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 26 Μαρτίου.